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貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

記者賈沐蓉／採訪報導

這天八個月大的小貓「呱呱」要打針，鏟屎官萌萌為了說服主子配合，於是使出零食哄騙戰術。這招對貪吃的主子來說非常有效，即使痛到氣噗噗飆罵，依舊不改吃貨本性狂舔面前的肉泥。

▲貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲呱呱打針屁股痛，但還是要狂吃肉泥。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

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影片中呱呱被包成貓咪捲，獸醫警告「還有一隻，痛的來囉！」後就開始注射，呱呱雖然痛到喵喵叫都變成說「不要」，但身體依舊誠實地狂吃針筒裡的肉泥。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，當天呱呱是去打狂犬病疫苗，所以才用點心哄騙，平時的牠就是肉泥的狂熱愛好者，「連吃完的肉泥包裝紙丟到垃圾桶，都會跳進垃圾桶把它挑出來舔 」。

▲貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲呱呱：肉泥在哪裡？讓我看看！！（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲呱呱跑進垃圾桶翻肉泥包裝，被鏟屎官捉拿歸案。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

萌萌透露，平時呱呱吃飯速度很快，吃完自己的飯之後還會去吃兄弟皮皮的，「牠都會被我們先隔離起來，但皮皮真的吃不完，也是呱呱解決的 」，所以身材總是比較圓潤，打完針回家後也沒繼續生氣，續續是一隻快樂小貓。Threads網友也被貓咪爆痛但爆吃的反應逗樂，「越吃屁股越痛」、「邊痛邊吃好可憐又好好笑」、「聽到他說：好了沒啦！」。

▲貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲呱呱與牠的兄弟皮皮，正在打鬧玩耍ing。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲呱呱打完針後累得睡著了。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

▲呱呱偶爾會形象崩壞，用奇怪的表情舔毛。（圖／Threads@guapi_meowww提供）

 

關鍵字： 貓咪萌萌打針肉泥喵星人

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