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世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍

▲世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲大丹狗雷吉納與吉娃娃珍珠，分別是金氏世界紀錄最大與最小的狗。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

記者賈沐蓉／綜合報導

今年4月，住在愛荷華州的大丹犬雷吉納（Reginald）與來自佛羅里達的吉娃娃珍珠（Pearl），參與了一場特殊的見面會，因為雙方分別是金氏世界紀錄現存最高與最矮的狗。雖然他們的體型差距極大，但仍度過了一段非常愉快的時光。

▲世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

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▲雷吉納與自己的紀錄證書。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲珍珠與自己的紀錄證書。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

由於雷吉納不方便出遠雲，於是由珍珠與牠的飼主瓦妮莎上門拜訪。儘管兩隻狗身高差了91公分，但他們的初次見面也相當愉快，雙方興奮地嗅聞彼此並瘋狂搖尾巴。接著雷吉納小心地在沙發上趴下，珍珠也不怕生地在牠的腿上跑來跑去，之後牠們開始在房子裡探險，並躺在雷吉納的專用特大軟墊上打哈欠休息，後來還一起前往庭院散步玩耍。

▲世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲兩隻身高差超大的狗迅速變成好朋友，一起在草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

雷吉納雖然有著霸氣的名字與驚人的體型，就連吃飯的碗架都是60公分高，但性格卻像隻大寶寶，愛玩又愛講話，主人薩姆每天都會受到牠的舔舔攻擊，晚上還要一起擠在床上睡覺。珍珠則是狗界的時尚達人，身上總是穿著各種不同款式的衣服，每天都會親自挑選想穿的款式，狗小脾氣大的牠經常哼哼叫表達意見，還喜歡自己走到鏡頭前拍照。

▲世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲雷吉納雖然很大隻，但卻很愛撒嬌。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲珍珠非常迷你，但很享受拍照。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

之後狗狗們都玩得筋疲力盡，躺在主人身邊昏昏欲睡，一起度過了非常歡樂的兩天。飼主們也發現愛犬有許多共同點，例如雙方都超級愛撒嬌，在照顧也同樣是像大工程，也對雷吉納與珍珠變成好朋友感到非常高興。

▲世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲兩隻汪星人變成了好麻吉。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

 

關鍵字： 大丹狗金氏紀錄見面會友誼吉娃娃

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