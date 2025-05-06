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鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生

記者賈沐蓉／綜合報導

寶寶出現啦！台北市大安區鳳頭蒼鷹「小花夫婦」的寶寶今天凌晨破殼，兩隻頭好壯壯的「白色小雞」現在正乖巧地待在巢里。正在雲端的叔叔阿姨們也持續緊盯螢幕，期待大寶二寶吃下牠們鷹生中的第一餐。

▲鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲今天凌晨，小花夫婦的孩子們都順利破殼了。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

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台灣猛禽研究會分享，3月鳳頭蒼鷹「小花夫婦」開始築巢，月底便發現這對夫婦已經生了2顆蛋，推估5月初寶寶將會破殼而出。在5月6號凌晨1點30分，第一隻幼鳥順利破殼，另一隻在8點20分也成功孵化。剛出生的鳳頭蒼鷹寶寶羽毛尚還是濕的，看起來就像粉粉的一團，身體變乾後就變成了可愛的小白雞。

▲鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲昨天下午雛鳥們的蛋殼就已經有了破洞。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

近年來，鳳頭蒼鷹在大安森林公園持續有繁殖紀錄，在大安森林公園之友基金會贊助之下，台灣猛禽研究會執行「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」，並在網路直播孵蛋育雛的過程。猛禽會在官網Q&A中提到，架設巢位監視器是希望突破時間與天候的限制，獲得地面觀察不易取得的資訊，減少接近拍攝造成的干擾，也能讓大家多多認識這些生活中常見的猛禽。

▲鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲大飽的羽毛乾透了，二寶的還是濕答答。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲小花大部份時間都守在兩個孩子身邊。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

去年颱風將大安森林公園許多樹木吹倒，導致附近鳳頭蒼鷹的繁殖區遲遲沒有傳出好消息，直到3月「小花夫婦」正式在不遠的校園定居，台灣猛禽研究會才能繼續觀測。目前猛禽會在直播的同時，也在聊天室進行鳳頭寶寶們的命名投票，請參加的網友們票選兩隻雛鷹的名字。

▲鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲昨天小花正在努力孵蛋。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

關鍵字： 鳳頭蒼鷹台北大安寶寶誕生直播網友互動

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