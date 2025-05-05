鳳頭蒼鷹「小花媽媽」孵蛋「破洞了」　寶寶努力破殼中

記者李依融／綜合報導

台北市大安區鳳頭蒼鷹「小花夫婦」的蛋破洞了，代表小寶寶正在「努力出生中」，雲端叔叔阿姨們都緊盯著直播，不想錯過寶寶破殼的一刻。

台灣猛禽研究會分享，3月鳳頭蒼鷹「小花夫婦」開始築巢，3月底便觀察到這對夫婦生了2顆蛋，推估5月初寶寶將會破殼而出。5月5日下午，鏡頭拉近觀察時發現其中一顆蛋破洞了，代表裡頭的小鷹正在努力破殼，很快就有機會看到小寶貝的身影，不過新生命的出生並不容易，還需要耐心等待小鷹將蛋殼完全啄開，才能見到廬山真面目。

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▲小花媽媽孵的其中一個蛋明顯破了一個洞！（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



鳳頭蒼鷹近年在大安森林公園有繁殖紀錄，在大安森林公園之友基金會贊助之下，台灣猛禽研究會執行「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」，並在網路直播孵蛋育雛的過程。台灣猛禽研究會提到，因為去年颱風將大安森林公園許多樹木吹倒，原本鳳頭蒼鷹的繁殖區今年遲遲不見繁殖跡象，正當大家覺得「涼了」，3月竟在附近的校園發現小花夫婦築巢，這才能繼續繁殖監測，並且邀請線上叔叔阿姨們一起見證。

鳳頭蒼鷹母鳥約500公克左右，公鳥則約350公克，牠們通常一年繁殖一次。事實上幼雛孵化要成長到離巢，中間還須經歷非常多挑戰，2023年、2024年鳳頭蒼鷹夫妻「廣志」與「小南」的寶寶順利破殼，卻因為感染鴿毛滴蟲夭折，讓觀看直播的網友與研究團隊都很不捨，也親眼見證到大自然的殘酷與真實。

▲小花媽媽努力孵蛋中，離寶寶誕生越來越近了。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）