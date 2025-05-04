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柯爾鴨「僵硬攤地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

▲柯爾鴨湯圓的睡姿總是奇奇怪怪，經常嚇到媽媽。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

記者賈沐蓉／採訪報導

嚇死媽媽了！住在台北市的柯爾鴨「湯圓」睡姿總是千奇百怪，經常讓飼主LaLa受到不少驚嚇。這天媽媽幫牠與另一隻鴨「魚丸」洗完澡，轉頭就發現湯圓渾身癱軟、雙眼緊閉躺平，又看見旁邊用「標準睡姿」休息的魚丸，於是忍不住碎念，「不能像隻普通鴨子正常睡覺嗎？」。

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

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▲圖左躺平在地的是湯圓，圖右則是魚丸。（圖／鴨媽媽LaLa提供）

照片中的湯圓整隻側躺在地，連脖子都軟趴趴地放在地板，一動不動的樣子差點讓媽媽心臟驟停，但牠其實只是在睡覺。相比之下，旁邊的魚丸就將頭埋在柔軟的羽毛裡，姿勢非常鴨模鴨樣！LaLa與《ETtoday寵物雲》分享，湯圓從大約1歲開始就以這種神秘Pose休息，自己曾擔心牠是否會落枕，「但後來發現，牠脖子短雖短但收放自如」。

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

▲湯圓把頭靠在毯子上呼呼大睡。（圖／鴨媽媽LaLa提供）

不過LaLa也透露，湯圓其實也會用正常姿勢入睡，「不過只有站著打盹小睡的時候，會是常鴨狀態」，當時兩隻鴨剛洗完澡所以才累到睡著，而湯圓只有在跟媽媽一起時才會認真洗澡，「我用蓮蓬頭噴牠才會大洗特洗，可能比較喜歡活水！」，如果單獨自己一鴨只喜歡泡水浮在澡盆上放空。

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

▲湯圓吃飯不小心把嘴巴弄得髒兮兮。（圖／鴨媽媽LaLa提供）

現在的湯圓與魚丸雖然能共處一室，但彼此卻完全不來電。飼主說以前的湯圓膽小害羞，什麼事情都會禮讓前輩，「但自從去年底第一次生蛋，地位就逆轉了」，現在魚丸只要想先洗澡或吃飯，湯圓就直接會衝過來把牠咬走，連睡覺中間都會隔一個空位。照片分享到臉書社團「有點毛毛的」，引來網友的幽默回應，「好累好好睡鴨」、「人家是娃娃啦！」、「鴨鴨：今天本鴨心情好來嚇一嚇奴才吧」。

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

▲去年年底，湯圓生下了鴨生第一顆蛋。（圖／鴨媽媽LaLa提供）

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

▲湯圓：當時我害怕極了！（圖／鴨媽媽LaLa提供）

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

▲湯圓與魚丸間的「楚河漢界」，兩隻鴨完全不來電。（圖／鴨媽媽LaLa提供）

▲柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿。（圖／鴨媽媽LaLa提供，下同）

▲湯圓正在檢查媽媽杯子裡有什麼。（圖／鴨媽媽LaLa提供）

關鍵字： 柯爾鴨睡姿可愛台北市搞笑

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