可卡犬「眾星拱月」被牛群狂聞　一起上班還有免費舔毛服務

記者賈沐蓉／綜合報導

住在澤西島的可卡獵犬貝拉，每天都與主人漢娜一起去農場上班，牠在那裡與農場裡的牛群們成為了好朋友。每天的日常生活就是負責陪伴這些「大朋友」，除了陪著牠們吃草散步，還經常能享受到額外的舔毛服務。

▲貝拉躺在草皮上，牛群們則圍繞在牠身邊。（圖／翻攝自TikTok／@hannahhs147）

貝拉放鬆地躺在草地上，在牛群們的包圍下露出肚皮，讓牠們幫自己整理毛髮，之後自己再一個一個慢慢聞。當大家都在農舍裡吃乾草時，牠就會坐在草堆上陪著朋友們用餐。小牛們也對這隻毛茸茸˙的生物充滿好奇，紛紛把頭伸到柵欄外，並用舌頭認識一下新朋友，貝拉也會大方地讓牠們靠近。

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▲牛：來親一個！（圖／翻攝自TikTok／@hannahhs147）

同時漢娜也在留言區補充說明，雖然貝拉大部份時間都會避開大牛們，但會特地坐下來等牠們幫自己舔毛。同時這隻汪星人特別喜歡陪伴剛出生不久的小牛，「如果可以的話，牠會整天坐在那裡」。面對牠們跨物種的友誼，TikTok網友則表示，「可愛度暴表！」、「真是甜蜜的靈魂」。

▲小牛們也對貝拉十分感興趣。（圖／翻攝自TikTok／@hannahhs147）