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日本人氣貓頻道「因病停更」　主角嘔吐急送醫飼主遭疑虐待

記者賈沐蓉／綜合報導

日本知名YouTube頻道「もちまる日記」以紀錄貓咪麻糬、小花的日常生活而受到廣泛關注，頻道自創立以來幾乎每日更新，目前已經擁有213萬訂閱者，更曾經獲得「YouTube上最受歡迎貓咪」的金氏世界紀錄。然而，在4月20日，頻道宣布因麻糬生病暫時停止更新，這一消息引發網友對飼主行為的質疑。

▲日本213萬YTR「遭疑虐貓」！　怕水狂吐送醫頻道停更。（圖／CTWANT提供／ 翻攝自推特）

▲該頻道曾獲得金氏世界紀錄認證。（圖／CTWANT提供／ 翻攝自推特）

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在4月17日上傳的影片中，其中一篇名為「麻糬在半夜嘔吐了5次被緊急送醫」的影片展示了貓咪嘔吐和接受治療的過程，隨後的影片則記錄了麻糬脫水打點滴、嘔吐後緊急回診的情況。事後飼主推測，牠可能是慢性腎臟病惡化或尿管阻塞，於是為了集中治療愛貓暫時停更。然而，由於這些影片都在貓咪生病期間拍攝，就有網友懷疑這可能是飼主藉機炒作流量的手段。

▲日本213萬YTR「遭疑虐貓」！　怕水狂吐送醫頻道停更。（圖／圖／翻攝自YouTube／もちまる日記）

▲麻糬因為在半夜嘔吐不止送醫，飼主後來決定暫停更新照顧貓咪。（圖／翻攝自YouTube／もちまる日記）

此外，網友翻閱頻道舊影片時，發現飼主過去的行為同樣引發爭議。例如，曾有一段影片顯示飼主讓麻糬嘗試氣泡水，結果貓咪受到驚嚇並逃走，甚至連正常的水都不敢喝，可能進一步影響健康。儘管這段影片因爭議過大已被刪除，但在麻糬病情惡化後，此事件再度成為網友討論的焦點。

關鍵字： 貓咪YouTube日本疑似炒作爭議

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