牛頭梗散完步回家　自己「叼罐頭找媽」要加菜她超傻眼

記者賈沐蓉／採訪報導

4歲的牛頭梗「麵麵」是隻呆萌可愛的吃貨汪星人。這天麵麵媽帶牠出門散步，一人一狗回家休息後，就看見麵麵叼著罐頭來找飼主，似乎是覺得運動完就該補充一下熱量，讓媽媽忍不住大呼「我真的會被你打敗！」。

▲麵麵散完步回家，自己去叼罐頭要媽媽幫忙加菜。（圖／Threads@ych_0928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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剛運動完的麵麵走到家裡的罐頭區，用嘴靈活地叼走其中一罐，然後跳上沙發找媽媽幫忙打開。麵麵媽告訴《ETtoday寵物雲》，自家毛孩平是是貪吃鬼，「只要聽到零食包裝袋的聲音，就會衝過來」，不會挑食什麼都愛，小時候就會叼著空碗討食，最近很愛在消夜時間叼罐罐過來。麵麵媽笑說自己都有照三餐放飯，「牠可能就是跟人一樣嘴饞！」。

▲麵麵：媽媽我肚子餓了！（圖／Threads@ych_0928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麵麵最近更學會了咬罐頭，但媽媽其實都有定時餵三餐。（圖／Threads@ych_0928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後飼主也大方地開罐頭給麵麵當點心，「但只給她吃半罐，太晚吃怕消化不良」。當天母女倆也只在運河旁邊走了半小時，結果這隻貪吃汪的電力就完全耗盡。Threads網友看著享給自己加菜的麵麵，也開玩笑地幫牠聲援，「我的罐罐我自己來」、「運動量太大要吃點好的」、「好聰明啊，吃宵夜了」。

▲麵麵正在快樂的玩耍。（圖／Threads@ych_0928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麵麵被媽媽打扮成小公主，穿上可愛的粉紅洋裝。（圖／Threads@ych_0928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）