臘腸幼犬戴「羞恥湯匙」防越獄　亂跑甩不掉1個小時才放棄

記者賈沐蓉／綜合報導

臘腸幼犬斯特林（Sterling）是隻活力滿滿的小奶汪，經常從院子的柵欄縫隙鑽到隔壁打招呼。於是飼主在牠的背心上綁了一根塑膠湯匙，防止牠二度逃脫。結果這隻倔強的小傢伙在外面亂跑，試圖甩掉這丟臉的東西，直到宣告失敗才放棄。

▲斯特林經常偷跑到隔壁鄰居的院子，被媽媽戴上羞恥湯匙防逃脫。（圖／翻攝自TikTok／@stellaandsteel）

[廣告]請繼續往下閱讀...

斯特林在院子裡橫衝直撞，試圖讓背心上的「羞恥湯匙」脫落，但它比想像中牢固許多，旁邊的大狗室友則一臉困惑地看著牠。途中這隻小傢伙還跑去鑽柵欄縫，然而還是沒辦法把自己擠出去。經過一個小時後的努力後，這隻熱愛自由的小狗才放棄自己的逃獄計畫，乖乖跑回家。

▲斯特林嘗試鑽過柵欄，但背上的湯匙阻止了牠。（圖／翻攝自TikTok／@stellaandsteel）

後來斯特林表現良好，於是飼主就將湯匙移走。沒想到這隻汪星人才乖了一個禮拜，就又重新嘗試逃跑，於是毫不意外地再度獲得這項「殊榮」，還順便帶壞了狗姐姐史黛拉（Stella），不過這位共犯的體型較大，暫時沒辦法製造麻煩。對此TikTok網友則表示「牠很有決心哈哈」、「斯特林說這地方是個監獄」、「超愛牠的羞恥湯匙」。

▲斯特林擺脫羞恥湯匙後，又被重新開始自己的逃獄計畫。（圖／翻攝自TikTok／@stellaandsteel）

▲狗解解史黛拉被弟弟帶壞，兩隻狗一起研究逃跑路線。（圖／翻攝自TikTok／@stellaandsteel）