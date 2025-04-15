虎班趴電腦「0距離」看奴才打怪　鼻貼螢幕緊盯專住力滿分

記者賈沐蓉／採訪報導

眼睛會壞掉啦！最近1歲的虎斑貓「意歡」看見爸爸在玩《魔物獵人 荒野》，於是決定跑到搖滾區湊熱鬧。於是牠乾脆整隻貓貼在螢幕前，觀賞爸爸與敵人激情對戰的英姿，讓旁觀的媽媽忍不住爆笑，「你乾脆住進去電視裡面！」。

▲意歡跑來看爸爸打電動，鼻子幾乎貼在螢幕上。（圖／Threads@akane0132提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲意歡在桶子裡東張西望。（圖／Threads@akane0132提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

意歡放鬆地趴在電腦前，瞇著眼睛觀賞鏟屎官打怪，鼻子甚至直接貼在螢幕上。飼主媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，家裡雖然有其他貓咪，但對電腦都興趣缺缺，不過當先生玩電腦時，意歡「偶而會出現」，亂入螢幕來刷存在感，順便替奴才增加一些遊戲難度，但「先生並不介意」。

▲意歡正在觀賞奴才打怪，完全不在意自己擋住了螢幕。（圖／Threads@akane0132提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後意歡繼續跟螢幕保持「0距離接觸」，緊盯著畫面不放，讓媽媽又開始擔心牠的頸椎，牠看累了後就乾脆直接原地開睡，順便接受爸爸的摸摸服務。此外，意歡跟貓哥哥「文姬」的感情也非常好，從小一起長大睡覺也要窩一起。Threads網友看見貓咪看得如此投入，也幽默地關心牠的眼睛，「好奇貓貓會近視嗎」、「牠想當獵人夥伴」、「變近視喵了」。

▲意歡看累後就原地躺下，在夢中繼續陪爸爸玩。（圖／Threads@akane0132提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲睡著的意歡被爸爸摸頭。（圖／Threads@akane0132提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲意歡跟哥哥的感情很好，睡覺都要一起。（圖／Threads@akane0132提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）