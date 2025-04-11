傻拉拉叼長棍「卡柵欄」進不去　硬拉亂撞最後暴力破解





記者賈沐蓉／綜合報導

一隻名叫波西的拉不拉多喜歡在散步時咬樹枝回家，這次卻遇到了一些小麻煩。波西叼著一根超長的木棍，試圖通過一個柵欄缺口時被卡住。雖然牠一開始沒想到換個角度，但最終還是靠蠻力解決了問題。

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▲波西想把自己撿回來的木棍咬回家，卻被柵欄卡住。（圖／翻攝自Instagram／@mylabrachildren）

波西發現自己心愛的棍棍過不去，於是決定換個方向嘗試，但樹枝依舊牢牢卡在柵欄缺口。這隻汪星人以為是自己不夠認真，於是更加拼命地翹起屁股拉扯。結果在牠的「努力」下，樹枝居然硬生生被牠掰斷一節，但也因此能順利通過柵欄。波西倒是對自己的努力成果非常自豪，開心地搖著尾巴咬著戰利品回家。

▲波西試著換個方向施力，但棍子還是卡住。（圖／翻攝自Instagram／@mylabrachildren）

▲波西硬生生把樹枝弄斷，讓木棍可以通過缺口。（圖／翻攝自Instagram／@mylabrachildren）

▲波西順利拿到棍子，開心地叼著跑回家。（圖／翻攝自Instagram／@mylabrachildren）

飼主看見波西與柵欄的鬥智鬥勇現場，好笑地表示「牠傻傻的，但又同時很聰明」。實際上，這並不是波西帶回來最誇張的東西，之前牠出門玩耍時，甚至直接還叼回來一根顆樹樁。目前這隻影片已經在Instagram上累積超過2444萬次點閱，網友們也紛紛為牠的決心表示讚賞，「牠非常自豪」、「這份決心十分傑出」、「最後選擇了暴力哈哈」。

▲波西有一次直接叼了根木樁回來，讓飼主哭笑不得。（圖／翻攝自Instagram／@mylabrachildren）