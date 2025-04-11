ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

橘白貓有「雙色鈴鐺」觸感Q彈　奴才笑：水煮蛋跟茶葉蛋

▲橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲腿酷是隻還沒結紮的小貓，擁有巨大的雙色貓鈴鐺。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

橘白貓「腿庫」是隻7個月大的小男生，尚未結紮的牠擁有肥嫩嫩圓滾滾「雙色鈴鐺」，還分別是水煮蛋與茶葉蛋口味。經過鏟屎官Karen的偷摸經驗，這兩顆巨蛋彈性與柔軟度兼具，觸感超級療癒。

▲橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲腿庫完全沒發現自己的彈彈被看光光。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

腿庫用屁屁對著鏡頭，一臉呆萌地回頭看著媽媽，完全不知道自己的兩顆「大巨蛋」早就被看光光。Karen與《ETtoday寵物雲》分享，一開始貓皇腸胃不好，所以身為奴才會需要幫忙擦屁屁，結果發現怎麼有顆蛋總是顏色不一樣，「以為是弄到大便擦不掉哈哈哈，結果是咖啡色的蛋蛋！」。

▲橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲腿庫剛到飼主家時的樣子，還是小小一隻。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於要什麼時候帶腿庫去執行「落蛋儀式」，飼主表示牠現在還沒有脫序、亂尿尿等等發情行為，所以獸醫師說可以「再緩緩」。脾氣好的牠奴才伸鹹豬手也不會生氣，只是對媽媽的癡漢行為有點傻眼，而兩顆鈴鐺摸起來也非常棒，觸感也「QQ軟軟的，很好摸」。

▲橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鏟屎官有偷摸過腿庫的蛋蛋，觸感非常好。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，家裡還有另一隻叫做「肉片」的臘腸狗。雖然牠住在花蓮久久才回來一次，但經常是小腿庫的偷襲對象。只要這隻汪星人在家，腿庫就會特別跑來「用他的短短小手貓貓拳挑釁」。Threads網友也被這兩顆巨蛋萌暈，「這是我可以看的嗎」、「肥肥嫩嫩的蛋」、「這個在外面走跳私生子一定一拖拉庫！」。

▲橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲腿庫：我的蛋蛋可愛吧？！（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪寵物橘白貓貓蛋蛋療癒

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

戚薇有多美？李承鉉笑：美到想回房間　給足情緒價值「娶妳是我的福氣」＞＜

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

起床！連假「貓咪鬧鐘」準時叫人　吵醒奴才自己躺回去睡

小驢逃家遭飼主抓包　聽見要跟媽告狀「嗚嗚叫」頂嘴抗議

台北動物之家混種犬「鑽排水道咬鄰居汪」　受害狗下巴撕裂

拉布拉多聽見「散步」關鍵字　秒彈起變殘影興奮到模糊

主子戴頭套生無可戀　變「憂鬱小貓」哀怨臉委屈巴巴

起床啦！巴哥犬「直接坐身上」催爸　舔臉扒手當狗狗鬧鐘

癱瘓阿金「搭輪椅下坡」衝海灘　狗兄弟搖尾等牠一起奔跑

柴犬見狗就想「找架吵」　一招「遮眼」破解網笑：鼻子裝飾用

癱瘓貓咪突然「起身走好幾步」　志工錄下奇蹟一刻感動歡呼

胖負鼠窘卡鳥箱變「鼠球」　越擠越生氣靠鎮靜劑才脫困

橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟

胖負鼠窘卡鳥箱變「鼠球」　越擠越生氣靠鎮靜劑才脫困

虎斑貓闖溫室大嗑貓薄荷　男目睹牠「陶醉表情」爆笑：有夠嗨

柴犬見狗就想「找架吵」　一招「遮眼」破解網笑：鼻子裝飾用

拖鞋消失奴才找超久！　定睛一看竟是阿金「穿在腳上」

被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」成為車站超人氣喵喵

本土法人看好台積電Q2預期營收增長　但受關稅影響消費端需求不明

關稅戰提CPTPP挨轟邏輯錯亂　林沛祥：美國未加入不代表不重要

思覺失調女抗病仍發作！認邪靈附體母姊　連殺2人判囚14年定讞

加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館

高科技發展「大躍進」　學者：大陸絕對有能力打持久戰！

紐約車廂發現無名屍　警查看監視器目睹「變態男性侵屍體」畫面

文化加值創意出擊　2025年台南古蹟紀念商品徵選徵件開跑！

OpenAI推出高難度基準測試BrowseComp　挑戰AI代理資訊整合能力

關稅引爆衰退！美股匯債三殺　投資人動搖對美國資產信心

金塊教頭「強烈作風」讓他心累　約基奇對馬龍失去耐心時間點曝

寵物動物熱門新聞

柴犬愛找狗吵架　遮住眼睛秒破解

癱瘓貓突走路　志工錄下奇蹟一刻

胖負鼠窘卡鳥箱變「鼠球」氣噗噗

虎斑貓闖入溫室「大嗑貓薄荷」　表情超嗨

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

拖鞋消失　竟是阿金「穿在腳上」

女旅館合宿　半夜突然「有東西爬上床」

橘貓蹲貓砂專注洩洪　驚人水柱媽傻眼

寵物展抓貓滿地血　才知第一天就走丟

狗界學霸在你家？4測驗驗出毛孩真實力！

他多次衝火場救貓　卻再也沒出來

半夜「女人尖叫聲」　搞笑真面目

警局布偶遭殺害　療癒犬嫌疑重大

讀者迴響

熱門新聞

柴犬愛找狗吵架　遮住眼睛秒破解

癱瘓貓突走路　志工錄下奇蹟一刻

胖負鼠窘卡鳥箱變「鼠球」氣噗噗

虎斑貓闖入溫室「大嗑貓薄荷」　表情超嗨

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

拖鞋消失　竟是阿金「穿在腳上」

女旅館合宿　半夜突然「有東西爬上床」

橘貓蹲貓砂專注洩洪　驚人水柱媽傻眼

寵物展抓貓滿地血　才知第一天就走丟

狗界學霸在你家？4測驗驗出毛孩真實力！

他多次衝火場救貓　卻再也沒出來

半夜「女人尖叫聲」　搞笑真面目

警局布偶遭殺害　療癒犬嫌疑重大

到手不演了　貓收編後躺平耍大牌

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面