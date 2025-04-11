橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟

▲腿酷是隻還沒結紮的小貓，擁有巨大的雙色貓鈴鐺。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

橘白貓「腿庫」是隻7個月大的小男生，尚未結紮的牠擁有肥嫩嫩圓滾滾「雙色鈴鐺」，還分別是水煮蛋與茶葉蛋口味。經過鏟屎官Karen的偷摸經驗，這兩顆巨蛋彈性與柔軟度兼具，觸感超級療癒。

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▲腿庫完全沒發現自己的彈彈被看光光。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

腿庫用屁屁對著鏡頭，一臉呆萌地回頭看著媽媽，完全不知道自己的兩顆「大巨蛋」早就被看光光。Karen與《ETtoday寵物雲》分享，一開始貓皇腸胃不好，所以身為奴才會需要幫忙擦屁屁，結果發現怎麼有顆蛋總是顏色不一樣，「以為是弄到大便擦不掉哈哈哈，結果是咖啡色的蛋蛋！」。

▲腿庫剛到飼主家時的樣子，還是小小一隻。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於要什麼時候帶腿庫去執行「落蛋儀式」，飼主表示牠現在還沒有脫序、亂尿尿等等發情行為，所以獸醫師說可以「再緩緩」。脾氣好的牠奴才伸鹹豬手也不會生氣，只是對媽媽的癡漢行為有點傻眼，而兩顆鈴鐺摸起來也非常棒，觸感也「QQ軟軟的，很好摸」。

▲鏟屎官有偷摸過腿庫的蛋蛋，觸感非常好。（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，家裡還有另一隻叫做「肉片」的臘腸狗。雖然牠住在花蓮久久才回來一次，但經常是小腿庫的偷襲對象。只要這隻汪星人在家，腿庫就會特別跑來「用他的短短小手貓貓拳挑釁」。Threads網友也被這兩顆巨蛋萌暈，「這是我可以看的嗎」、「肥肥嫩嫩的蛋」、「這個在外面走跳私生子一定一拖拉庫！」。

▲腿庫：我的蛋蛋可愛吧？！（圖／IG@asliceofdog_twiko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）