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癱瘓阿金「搭輪椅下坡」衝海灘　狗兄弟搖尾等牠一起奔跑

@irelandonwheels Two best friends, one big adventure  #OceanPups #GoldenHourRuns #BestBudsForever #Bestfriends #goldenretriever #sandiego ♬ sonido original - ⚡Albondiga95⚡


記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬愛爾蘭是住在加州聖地牙哥的汪星人，雖然牠下半身癱瘓，但在輪椅的幫助下仍過著幸福的狗生。這天飼主帶著牠與另一隻狗葛利滋（Grizz）去海邊玩，於是愛爾蘭迅速從土坡衝下，而葛利滋就在底下等牠一起玩。

▲癱瘓阿金「搭輪椅下坡」衝海灘　狗兄弟搖尾等牠一起奔跑。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

▲愛爾蘭的下半身癱瘓，但在輪椅的幫助下也可以去海邊玩。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

面對土坡的挑戰，愛爾蘭猶豫了一會，但最終決定勇敢往下跑。後方的飼主則幫忙抓著輪椅，穩定愛犬的下半身，而葛利滋就在底部搖著尾巴，熱情迎接自己的好兄弟，兩隻狗狗隨即衝向海邊，在沙灘上盡情玩耍，甚至衝進水裡。實際上艾爾蘭的輪椅的確能水陸兩棲，飼主在另一段影片中補充「這就像是牠屁股上的小浮標」。

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▲癱瘓阿金「搭輪椅下坡」衝海灘　狗兄弟搖尾等牠一起奔跑。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

▲愛爾蘭與等在底下的葛利滋會合，兩隻一起衝向海灘。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

@irelandonwheels Some people really wanted to see her full send it into the water, so here is! #DogBesties #OceanPups #sandiego #dogbeach #dogsoftiktok #handicap ♬ walking on a dream by empire of the sun - sophie

使用輪椅早就是愛爾蘭生活的一部份，靠著它就能與其他狗狗朋友們追逐打鬧，雖然偶爾玩得太激烈會翻倒，但飼主都一定會在旁邊，確保愛犬們的安全。這段溫馨的影片上傳至TikTok後，融化了許多網友的心，「我的心要爆炸了」、「我愛這影片裡的所有東西」、「另一隻居然在等牠耶！」。

▲癱瘓阿金「搭輪椅下坡」衝海灘　狗兄弟搖尾等牠一起奔跑。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

▲愛爾蘭正在與其他狗狗追逐玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

▲癱瘓阿金「搭輪椅下坡」衝海灘　狗兄弟搖尾等牠一起奔跑。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

▲愛爾蘭跑太快，不小心把輪椅弄翻。（圖／翻攝自TikTok／@irelandonwheels）

 

關鍵字： 黃金獵犬輪椅海灘感動殘障

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