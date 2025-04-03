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黑柴「跟自己倒影玩」整隻氣噗噗　翹屁屁齜牙狂吼分身

記者賈沐蓉／採訪報導

四目黑柴查理是熱愛搞怪的小男生，最棒的「好朋友」之一就是鏡子裡的自己。這天查理又在跟倒影玩耍，結果不知怎麼的開始「火大」，翹起屁屁對著鏡中的自己狂嗆，氣噗噗又可愛的一幕全被在旁邊的媽媽拍下。

▲黑柴「自己跟自己玩」整隻氣炸　翹屁屁齜牙對倒影狂吼。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲查理對著鏡子裡的分身汪汪叫，屁屁翹超高。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲黑柴「自己跟自己玩」整隻氣炸　翹屁屁齜牙對倒影狂吼。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲查理經常對鏡子裡的自己嗷嗷叫，但其實都是在玩。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

查理齜牙咧嘴地瞪著鏡子裡的「分身」，似乎非常不爽對方居然跟自己長得一樣，又發現牠自己的動作完美同步，更是氣得大聲用汪星語開罵，打算這個討人厭的傢伙一點教訓。查理媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，自家的狗兒子經常跟分身玩，「看到鏡子就會嗷嗷叫」。飼主們也清楚牠的脾氣，看見牠對鏡子發瘋時並不需要安撫，「因為只是在玩」。

▲黑柴「自己跟自己玩」整隻氣炸　翹屁屁齜牙對倒影狂吼。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲查理對著鏡子裡的自己齜牙咧嘴。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑柴「自己跟自己玩」整隻氣炸　翹屁屁齜牙對倒影狂吼。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲查理：欸？這隻狗居然跟我長的一模一樣！（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的查理除了活潑外，還是隻鬼靈精怪的汪星人，甚至還學會跟爸爸吵架頂嘴。之前阿嬤幫牠心愛的布偶動完手術，結果沒兩分鐘娃娃又再度受傷，而這位「加害人」卻還一臉無辜，燦笑著要媽媽買新玩具。面對查理「自己對自己生氣」的搞笑場面，Threads網友紛紛表示，「幹嘛一直學我，討厭」、「我們家的也會」、「太可愛了」。

▲黑柴「自己跟自己玩」整隻氣炸　翹屁屁齜牙對倒影狂吼。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲查理非常古靈精怪，還會跟爸爸吵架。（圖／Threads@_shibacharlie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 汪星人搞笑黑柴動物鏡子

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