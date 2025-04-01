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鏟屎官幫「震驚貓」按摩　主子「困惑呆萌臉」瞇眼享受

記者賈沐蓉／採訪報導

今年4歲的貓咪「哭比」長著一張諧星臉，總是看起來一臉驚訝。這天牠的鏟屎官過來幫主子按摩，哭比也乖巧接受媽媽的服務，儘管牠真的是在瞇眼享受，看起來卻是對自己的喵生充滿疑惑，莫名的喜感滿滿。

▲鏟屎官幫「震驚貓」按摩　主子呆萌臉困惑但瞇眼享受。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哭比：奴才到底在幹嘛呢...（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的哭比望著鏡頭，似乎是看見什麼才驚訝又疑惑，然而媽媽只是準備幫主子馬殺雞。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，哭比以前曾是流浪貓，牠的「震驚臉」則是天生的，「有問過醫生，說看起來是不影響視力的」。鏟屎官也推測，貓咪的狀況可能是近親繁殖的關係導致的，「像牠也有先天的多囊腎病」。

▲鏟屎官幫「震驚貓」按摩　主子呆萌臉困惑但瞇眼享受。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哭比的「驚訝臉」是天生的，飼主推測可能是近親繁殖的後果。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鏟屎官幫「震驚貓」按摩　主子呆萌臉困惑但瞇眼享受。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哭比非常滿意鏟屎官的按摩技術。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當初哭比大概流浪了一個月，就被飼主的男朋友撿到。現在的牠是隻身體健康的小男生，只是需要多注意腎臟的狀況，「每個月去醫院回診抽血檢驗，看血球指數的變化」。這隻喵星人也非常有自己的個性，「想撒嬌的時候才可以摸牠，不想的時候會用全身來抵抗」，例如會使出「貓爪功」把飼主的手拍開，或乾脆直接開咬。

▲鏟屎官幫「震驚貓」按摩　主子呆萌臉困惑但瞇眼享受。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哭比叼著逗貓棒，想找人陪玩。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，飼主表示家裡還有一隻叫做「波波」的橘貓。雖然哭比年紀比較大，但非常喜歡捉弄這隻後輩喵，「幫牠舔毛的時候會偷咬」，兩隻也經常互相追逐打鬧，「比較像是玩伴的感覺」。對於哭比天生的搞笑臉，Threads網友表示，「牠怎麼看起來不太聰明的樣子」、「表情也太Q了吧」、「真的好有喜感XD」。

▲哭比會幫波波洗澡，但會舔一舔就偷咬幾口。（圖／Threads@lin.1488提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪網紅震驚臉萌翻天流浪

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