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近況曝光！比特犬Lucky食慾正常　動保處與原訓犬師「聯手減敏」

▲▼咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

▲Lucky咬傷兩人後，由動保處沒入。（圖／記者湯興漢攝）

記者賈沐蓉／採訪報導

今年3月原本由徐姓飼主飼養的比特犬Lucky，兩度跳出車窗攻擊附近的機車騎士。現在的牠已經由台北市立動物保謢處依據《動物保護法》沒入，目前狗狗的身體狀況都正常，原本的訓犬師也正在與他們合作，幫Lucky做減敏訓練。

▲比特犬是否會傷人？　官方、民間都同意：飼主素養是關鍵。（圖／台北市動物保謢處）

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▲Lucky被帶進運輸籠後，由動保處人員帶上車。（圖／台北市動物保謢處）

台北市立動物保謢處技正華心惠與《ETtoday寵物雲》分享，目前Lucky的食慾、活動力都算穩定，原本焦慮的狀況也有減少，由於狗狗會挑食，之前的飼主有送來牠原本吃的飼料，「但有請他不要過來，因為在做減敏」。現在的Lucky仍對陌生人很有戒心，原先的訓犬師每天都會過來陪伴，並協助動保處人員一起訓練，例如會讓訓犬師帶著人下指令，或是趁放風時，「利用牽繩、嘴套玩小遊戲咬瓶子之類的」。

▲▼咬傷人2次的比特犬Lucky。（圖／記者呂佳賢攝）

▲Lucky被訓犬師帶進籠內。（圖／記者呂佳賢攝）

華技正透露，該位訓犬師是原飼主找的，Lucky從小就接受他的訓練，「現在能跟牠接觸的除了飼主只有他」。她也說因為照顧動物需要人手，必須讓Lucky慢慢接受其他人，「不然哪天原飼主的訓犬師沒來，還是要有人訓練」。同時她也表示，最近並沒有人對Lucky提出領養申請，但牠之前跟主人都是24小時在一起，所以「還是想盡快替牠找到領養者」。

▲▼咬傷人2次的比特犬Lucky。（圖／台北市動保處提供）

▲咬傷人2次的比特犬Lucky。（圖／台北市動保處提供）

回顧整起事件，比特犬Lucky分別在本月6號與17號，透過車窗從徐姓飼主所駕駛車輛跳出，撲咬在旁邊的機車騎士。在首次意外發生後，原飼主承諾會使用牽繩、口罩加強管束自己的狗。沒想到僅隔11天同樣的意外再度發生，於是動保處依《動物保護法》第20條，開罰飼主共20萬元新台幣，並將犬隻沒入。

▲比特犬是否會傷人？　官方、民間都同意：飼主素養是關鍵。（圖／台北市動物保護處）

▲Lucky被帶上嘴套與胸背牽繩，準備由動保處人員帶走。（圖／台北市動物保護處）

關鍵字： 比特犬Lucky動物保護沒入訓練

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