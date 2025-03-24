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阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去


記者賈沐蓉／綜合報導

今年8歲的黑柴「顏元旦」是飼主顏先生的寵物，小名旦旦的牠也是阿嬤最寵愛的狗孫。某天這隻可愛的汪星人躺在地上，讓她用不求人幫牠抓肚子，整隻舒服到一直踢腳，瘋狂暗示阿嬤「速度催落去！」。

▲阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲旦旦：啊～舒服～～（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

側躺在地上的旦旦將前爪在胸口收好，享受與長輩的搔肚肚時光，後腳也開心地不停空踢。對此阿嬤覺得非常困惑，偏偏沒猜到是狗孫想多抓一點，祖孫的歡樂日常也成為顏先生的快樂泉源。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，平時旦旦很喜歡找人幫忙抓肚子，結果慢慢變成不求人的粉絲，「剛開始還沒這麼爽，後面越來越喜歡」。

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▲阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲旦旦被打扮成小紅帽，看起來超級無奈。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤帶旦旦出去玩，在後座開心地趴好。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在旦旦已經學會主動找人幫忙馬殺雞，「看到人會趴好，等你擼牠」。阿嬤也非常疼愛這隻呆萌的狗孫，經常帶著牠去田裡放風，而旦旦也很喜歡「現採現吃」，變身菜狗大磕長輩種的地瓜葉，用實際行動支持阿嬤的農產品。偶爾牠也需要幫阿嬤的菜攤打工，充當看板狗，出賣美色幫忙拉生意。



▲旦旦正在享用阿嬤種的地瓜葉。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後旦旦與阿嬤的有趣互動，也成功給Threads上的網友們帶來快樂，「爽成這樣哈哈」、「整個已經變成摸摸的形狀了」、「看起來也太舒服了吧」。

▲阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲旦旦幫阿嬤顧攤，幫忙賣菜。（圖／Threads@wopo871118提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 柴犬汪星人擼肚子可愛療癒

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