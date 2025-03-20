金門「巨大緬甸蟒」現蹤野外　趴地曬日光浴超悠閒

記者賈沐蓉／採訪報導

最近某位主要介紹金門的部落客，在探索野外遺跡時意外發現了一隻巨大的緬甸蟒。這隻巨大的蟒蛇趴在土堆之間，悠閒地享受著難得的日光浴，完全沒注意到有人正悄悄觀察自己。

▲這隻緬甸蟒趁著天氣不錯，出來曬太陽取暖。（圖／臉書金門部落提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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緬甸蟒將自己一部分粗長的身體搭在土堆上，似乎曬太陽曬得非常舒適。發現牠的部落客表示，自己有好幾次與緬甸蟒近距離接觸的經驗，「自己通常都會嚇到，蛇也跑了」。這次她遠遠就發現這隻大蛇，於是小心翼翼地接近並錄影，最後順利拍下影片，而正在享受日光浴的緬甸蟒根本沒注意到她。

▲緬甸蟒把尾巴放在土堆上，享受日光浴。（圖／臉書金門部落提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這位部落客也有不少遇見緬甸蟒的機會，有一次甚至還不小心踩到牠，過了好幾秒才發現地面顏色不太一樣，幸好最後人蛇平安。影片上傳臉書後也引來許多網友關注，「好大的蛇，怎麼會不動給拍攝」、「放到以前就是部隊加菜了」、「希望到金門能親眼見到」。

緬甸蟒屬於金門原生種，春秋兩季比較容易發現牠們的蹤跡。冬季的時候牠們為了躲避低溫，會選擇相對溫暖的廢棄坑道、碉堡及洞穴棲息。金門的緬甸蟒平時主要以老鼠等小型哺乳類為食，對鼠患防治有極大效益，也曾經有過為了捕食闖入雞舍，而被人抓住的新聞出現。

▲金門緬甸蟒屬於原生種動物，禁止任意捕獵食用。（圖／翻攝自農業部）