數到1才能吃！小阿金心急「跺腳腳」　開動瞬間秒清盤

▲小阿金要等姐姐數到1才能吃點心，心急地跺腳。（圖／Threads@9lll9.u提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

黃金獵犬「嗨啾」是個才2個半月大的小男生，這天飼主「üü」在訓練牠的等等技能，要狗狗等她數到1才能吃點心。嗨啾看著近在眼前的肉乾，心急到開始原地跺腳，希望姐姐能講快一點。

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▲嗨啾望著肉乾，非常想吃點心。（圖／Threads@9lll9.u提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

嗨啾眼巴巴地望著姐姐手上的食物，毛毛腳忍不住開始原地踏步，期待倒數結束的那一刻早點到。當飼主數到1的瞬間，牠瞬間衝向她手上的肉乾，瞬間將食物清盤。üü告訴《ETtoday寵物雲》，她經常利用吃飯時間訓練小狗，「每次餵飯，都用飼料慢慢引導」，但牠還是會不小心破功，「很常數到2就等不及開吃」。



▲之後飼主又再試一次，嗨啾也迅速開吃。（圖／Threads@9lll9.u提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嗨啾正在接受姐姐的訓練。（圖／Threads@9lll9.u提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時嗨啾最愛的食物是凍乾，還擁有張眼睡覺這個特殊技能，但踏踏只會在吃飯倒數時出現。牠的「心急踏踏」影片一出現在Threads，瞬間融化眾多網友的心，「跺腳腳的樣子，可愛死了」、「不獸控制的小腳」、「都急的想說話了」。

▲嗨啾待在自己的窩裡休息。（圖／Threads@9lll9.u提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嗨啾正被姐姐抱在懷裡。（圖／Threads@9lll9.u提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）