奶兇賓士硬撐不睡「狂哈氣」　殺傷力零可愛度滿分

記者賈沐蓉／採訪報導

網友「Syliva Ciou」家裡迎來了4隻小奶貓與他們的貓媽媽。這天其他幼貓都進入夢鄉，只有一隻小賓士還在硬撐不睡。當牠發現人類靠近，立刻勇敢地威嚇她，恰北北的模樣直接融化鏟屎官的心。

▲小賓士發現入侵者，立刻兇巴巴地威嚇。（圖／Syliva Ciou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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儘管小賓士努力對眼前的大怪物哈氣，但奶兇的樣子讓殺傷力基本為0，被奴才擼下巴也不知道要跑。Syliva告訴《ETtoday寵物雲》，小賓士是奶貓中的老么，貓小脾氣大的牠還沒張眼，就已經獲得哈氣技能，還學會對人類揮拳，「手會由上往下用力拍」。牠跟其他小貓的關係也不錯，只是「偶爾會咬哥哥姊姊」。

▲小賓士還沒張開眼睛，就已經學會哈氣。（圖／Syliva Ciou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過奶貓們的出現，其實是一場意外。原本飼主只是領養了浪貓三花「如意」，到家後還貼心地把牠跟原住民貓隔離，親人又愛撒嬌的如意身材開始發福，沒想到最後居然「買一送四」，「2/20當天羊水破掉陸續就出來4隻小貓貓」。現在如意雖然已經是4隻小貓的媽，但經常「為了討摸摸，拋下還在吸奶的孩子」。



▲貓媽媽如意正在餵奶。（圖／Syliva Ciou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前幼貓們都還沒滿月，也尚未取名字，Syliva也透露了小貓未來的去向，「會先詢問認識的人，待離乳後來我們家領養」。小賓士「又兇又萌」的反差也引來許多自願被牠哈氣的網友，「哎喲喂呀，快兇我」、「想睡又想兇」、「他知道怎麼咬人類嗎」。



▲小賓士：我可是很兇的喔！（圖／Syliva Ciou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）