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喵星人剪指甲「臭臉眼神死」　厭世坐好任由奴才擺布

▲喵星人剪指甲「臭臉眼神死」　厭世坐好任由奴才擺布。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵星人被爸爸抱著剪指甲，表情超級厭世。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
記者賈沐蓉／綜合報導

這天鏟屎官「江江」請老公幫忙剪貓咪「七月」的指甲。身為「事主」的牠全程擺出一副臭臉，卻依舊安分地爸爸抱在懷裡，任由奴才對自己的爪子上下其手。

▲喵星人剪指甲「臭臉眼神死」　厭世坐好任由奴才擺布。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七月雖然表情不悅，但還是乖乖坐好伸爪子。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲喵星人剪指甲「臭臉眼神死」　厭世坐好任由奴才擺布。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七月正在睡覺。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

七月乖乖的坐在爸爸腿上，儘管表情厭世但卻意外的乖巧，直接進入「眼神死」模式，移開視線企圖假裝一切都是幻覺。可愛的模樣讓江江忍不住笑噴，「這貓臉到底可以多臭，雖然臭臉但還是不會亂動！」。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，其實七月剪指甲時「不一定臭臉，很乖」，平時牠的臉就是「不屑跟無辜的感覺」。

▲喵星人剪指甲「臭臉眼神死」　厭世坐好任由奴才擺布。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才偷摸睡著的七月，貓皇乖乖地任人擺布。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時江江也在留言區補充了主子的個性，「其實任人擺佈又黏人」。剪完指甲後的七月並未因此記仇，即使奴才沒有上貢點心也迅速恢復正常「想到才會獎勵一下」。Threads網友也被七月的厭世臉萌翻，「貓貓臉臭的可愛」、「那臉臭的想要多吸幾下」、「沒亂動已經給90分了」。

▲喵星人剪指甲「臭臉眼神死」　厭世坐好任由奴才擺布。（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七月：爸爸的頭饋起來真舒服！（圖／Threads@jjjkai_iakjjj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪臭臉剪指甲萌萌

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