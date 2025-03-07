比特犬「誤開車窗」飛撲撕咬騎士　動保處曝涉案犬隻現狀



記者賈沐蓉／綜合報導

昨日（6號）上午8點一名60歲的黃姓男子騎機車路過台北市文山區萬美街2段，在馬路邊暫停等紅燈，結果遭到隔壁小客車上的比特犬飛撲撕咬。沒想到這隻大狗誤觸車窗開關，趁著窗戶開啟跳出去對騎士發動攻擊，造成他的大腿咬傷。目前受害者已經就醫，比特犬仍由原飼主看管。



影片中這隻比特犬從車窗撲向右側的騎士，開始撕扯他的身體。黃姓騎士被這突然發生的意外嚇了一大跳，試圖反抗卻被狗的衝擊力撲倒，痛苦地倒在地上掙扎。原本載著比特犬的徐姓飼主急忙下車，試圖把狗從騎士身上拉開，最後拎著項圈才將牠帶離受害人身邊。

▲比特犬不小心誤觸車窗開關，跳出車外攻擊騎士。（圖／記者邱中岳翻攝）

文山第二分局接獲報案趕往現場，徐姓駕駛表示當時他將狗放在後座，但並未開啟窗戶。結果車上的比特犬突然誤觸開關，造成車窗自行開啟，才跳出去咬傷別人。目前受傷的黃姓騎士並不打算提告。警方也呼籲為預防類似事件發生，駕駛時可將車窗上鎖，並使用牽繩、嘴套等預防措施。

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台北市動物保護處的動物救援隊代理隊長熊禹涵表示，飼主涉嫌違反了《台北市犬貓飼養基本照護規則》第5條，「以汽車或機車載運犬貓者，應使用運輸籠、揹袋或採取其他有效之防護措施」，可處新台幣2千至1萬元罰鍰。她告訴《ETtoday寵物雲》，這隻比特犬已經是成年犬，也有完成寵物登記。現在牠仍由原飼主負責照顧，等待動保處進一步了解案情及掌握明確事證後，會再評估後續處理方式。