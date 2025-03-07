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孤兒水獺見「救命恩人」興奮衝來　上船撒嬌討摸摸

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記者賈沐蓉／綜合報導

在瑞典某個湖泊，生活著一隻名叫莉亞的水獺。每當保育員麥特斯（Mats）駕著划艇經過，莉亞總會開心地游過來撒嬌討摸。雖然莉亞現在是野生動物，但牠與麥特斯之間的深厚友誼依然未變。

▲孤兒水獺見「救命恩人」興奮衝來　上船開心撒嬌討摸摸。（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

▲莉亞發現救命恩人路過，開心上船討摸。（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

莉亞原本是隻孤兒水獺，某天麥特斯在林間散步時，聽見牠孤單哀嚎的聲音，觀察一天後也沒看到媽媽回家。直到他在附近馬路發現因為車禍過世的母水獺，才明白這隻小傢伙已經失去親人。之後他將莉亞帶回家中照顧，並教導牠抓魚、游泳等野外生存技能。儘管現在莉亞早就能在獨自野外闖盪，但看到麥特斯仍會過來打招呼。

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▲孤兒水獺見「救命恩人」興奮衝來　上船開心撒嬌討摸摸。（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

▲莉亞：哈囉！好久不見～（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

▲孤兒水獺見「救命恩人」興奮衝來　上船開心撒嬌討摸摸。（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

▲莉亞爬上船後，在麥特斯的腿上休息。（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

現在莉亞已經是隻1歲半的成年水獺，經常把麥特斯的划艇當成「臨時休息區」，把獵到的螯蝦帶上船享用，吃飽後享受一下按摩服務再離開，偶爾還會留下一隻青蛙當作禮物。牠們之間不變的友誼也溫暖眾多網友的心，「多麼溫馨的故事！」、「謝謝你救了牠」、「這故事帶給我許多平靜」。

▲孤兒水獺見「救命恩人」興奮衝來　上船開心撒嬌討摸摸。（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

▲莉亞剛剛抓到了螯蝦，準備帶上划艇吃大餐。（圖／翻攝自TikTok／@matsjanzon）

關鍵字： 水獺友誼動人保育故事

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