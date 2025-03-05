家有「小貓賊」搶奴才雞塊　偷肉丸被當場抓包沒收贓物



記者賈沐蓉／綜合報導

加拿大的貓咪邦妮（Bunny）因為愛偷食物而成為網路紅人，不管是飼主肯德拉（Keendraa）面前的餐點還是其他點心，都逃不過牠的魔口。這隻喵星人甚至勇敢地從飼主面前搶走雞塊，然後迅速逃跑。

▲邦妮叼走鏟屎官的雞塊，迅速開溜。（圖／翻攝自TikTok／@toebeansunited）

正當肯德拉打算想用眼前的麥當勞，邦妮就鬼鬼祟祟地跳上桌，咬住其中一顆雞塊就跑。然而這位「犯罪貓」的前科不少，曾經試著把麵包連盒子一起偷走，但因為咬不住塑膠才放棄。儘管牠在偷竊上經驗豐富，但難免有失手的時候，某次牠在媽媽面前搶肉丸，結果立刻被捉拿歸案，贓物也遭到沒收。

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▲邦妮正在試著搬走整盒麵包，最後發現叼不動。（圖／翻攝自TikTok／@toebeansunited）

對於家裡的這隻貓強盜，肯德拉也是覺得無奈又好笑，因為最後這些食物都會被主子搬到床底下，「當你 100% 應該承擔後果時，可愛就是你的免死金牌」。目前這隻影片已經在TikTok上累積超過30萬次點閱。

▲邦妮正在偷啃洋芋片的袋子。（圖／翻攝自TikTok／@toebeansunited）