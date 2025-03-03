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長毛三花「初見兔子」秒炸毛　後「沉迷吸兔」猛蹭對方

記者賈沐蓉／採訪報導

英國長毛貓「諾寶」首次與家裡4歲的兔子「morning」見面，從沒見過這種生物的牠被嚇到炸毛，進入警戒狀態緊盯兔子不放。飼主yoyo也沒想到諾寶居然會「吸兔」上癮，趴在對方身上猛蹭無法自拔。

▲長毛三花「初見兔子」秒炸毛　後「沉迷吸兔」埋進去猛蹭（圖／Threads@nuobo_718）

▲英國長毛貓諾寶與兔子morning（圖／Threads@nuobo_718）

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初次與兔子相見歡的諾寶非常緊張，無論媽媽怎麼呼喚都緊盯著morning不放，背上的毛全都立正站好。結果第二次見面牠就被morning香噴噴的味道吸引，一聞之下立刻愛上。yoyo告訴《ETtoday寵物雲》，現在兩隻動物關係不錯，雖然牠們一起玩的時間很短，但諾寶已經養成了吸兔的習慣，而「兔子會在諾諾躺著的時候在他身邊跳來跳去」。

▲諾寶：兔子好香好好吸！（圖／Threads@nuobo_718）

▲長毛三花「初見兔子」秒炸毛　後「沉迷吸兔」埋進去猛蹭（圖／Threads@nuobo_718）

▲諾寶正在呼呼大睡。（圖／Threads@nuobo_718）

除了morning與諾寶外，飼主家裡還有1隻黑貓與1隻貴賓。平時兔子「不跟其他動物生活在一起」，貓狗算是能和平共處，但其中一隻喵星人不太喜歡與別的動物相處，「會需要單獨給他一個空間生活！」。yoyo表示照顧這麼多動物當然很累，「但同時他給你的心理回饋我覺得是遠遠大過於這些辛苦的」。

▲長毛三花「初見兔子」秒炸毛　後「沉迷吸兔」埋進去猛蹭（圖／Threads@nuobo_718）

▲兔子morning與家裡的其他兔子同伴。（圖／Threads@nuobo_718）

關鍵字： 兔子友誼動物相遇可愛

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