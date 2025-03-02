沒飯了！餵食器壞掉貓皇「仰天長嘯」　飆演技大叫討飯

▲喵星人以為今天沒飯吃，秒變戲精大叫討食物。（圖／Threads@hailanvvang）

記者賈沐蓉／採訪報導

今年八歲的貓咪「胖莉」是隻愛吃鬼，每天的重要行程就是來自動餵食器報到。結果某天飼料沒有準時出現，以為今天斷糧的喵星人立刻啟動討飯模式，大聲哀嚎「它壞了～沒有食物～」。

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▲胖莉是來自澳洲的米克斯，是隻吃貨貓咪。（圖／Threads@hailanvvang）

胖莉抬頭對前來處理的兩腳獸大叫，發揮自己喵生巔峰演技，彷彿餓死鬼投胎抗議眼前的「缺糧現狀」。實際上是餵食器的碗不小心掉落，飼主「人類」請家人幫忙把它歸位，沒想到就獲得一隻仰天長嘯的戲精貓。鏟屎官告訴《ETtoday寵物雲》，自家貓皇是位超級吃貨，只要肚子餓就會大叫「很像我餓牠幾天」。

▲胖莉：奴才！飯！！（圖／Threads@hailanvvang）

事後飼主表示，等家人餵完胖莉食物後「牠才稍微比較冷靜」。然而推倒自動餵食器的「罪犯」就是胖莉本貓，曾有把機器打翻吃飼料Buffet的前科，為此奴才還特地把一個櫃子的抽屜全部拿掉，把骨架拿來「封印」餵食器。Threads網友也覺得胖莉的演技十分誇張搞笑，「好像聽到很髒的髒話」、「救貓喔～」

▲胖莉很喜歡欺負家裡的自動餵食器，有把它打翻吃到飽的紀錄。（圖／Threads@hailanvvang）