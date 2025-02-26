奴才按摩遭貓皇「禮貌婉拒」　用毛毛手推開：請自重！

記者賈沐蓉／採訪報導

黑白貓「小利」是隻四歲的小女生。這天飼主陳先生想幫貓咪抓癢，結果遭到主子的「溫柔婉拒」，用毛茸茸的貓掌把鏟屎官的手輕輕推開，似乎是在告訴奴才「請你不要碰我」。

▲小利是陳先生家裡的小公主，平時不能主動摸牠。（圖／Threads帳號@chensinen提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時小利正坐在沙發上享受喵星人的獨處時光，結果被想幫忙抓癢的手打斷。由於當下牠對馬殺雞毫無興趣，於是紳士地把奴才的手按回沙發，禮貌回絕這突如其來的「服務」。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，主子通常「會像這樣先拒絕個四、五次」，如果還繼續「毛手毛腳」，牠就會開始用咬的表達抗議。

▲小利：本喵可以自己上來，但你不能亂摸！（圖／Threads帳號@chensinen提供）





▲幼貓時期的小利，是隻很可愛的小貓。（圖／Threads帳號@chensinen提供）

陳先生還表示小利是家裡的大小姐，平時不能隨便擼「必須要她自己想被摸，才會爬到家人的腿上睡覺撒嬌。」。聰明的牠甚至掌握了握手技能，連進階版的換手也難不倒牠。Threads上的貓奴們也很羨慕陳先生可以擁有這一隻禮貌的貓主子，「是有禮貌的貓」、「溫柔而堅定的拒絕你」、「有家教的小貓」。

▲小利趴在鏟屎官大腿上睡覺。（圖／Threads帳號@chensinen提供）





▲小利正在表演握手技能。（圖／Threads帳號@chensinen提供）