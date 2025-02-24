家賊難防！小屁貓「偷叼波菜」開溜　只挑洗好的超懂吃

▲小屁貓喜歡偷波菜，奴才不堪其擾。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

四個月大幼貓「小四」是偷波菜慣犯，飼主Amy洗菜時一個不注意，就讓小四偷走一片菜葉，這位「現行犯」被抓獲後看起來毫無悔意，還偷舔嘴角回味波菜的味道。

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▲小四正在舔嘴巴，回味嘴裡的菠菜。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鏟屎官表示，小四趁沒人注意偷偷跳上流理臺，直接從水槽裡叼了一片菠菜走，「還特地挑選有洗過的菜葉」，看來是位懂吃的美食家。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，小四熱衷於偷怪東西，「像是牠會從廚房偷餅乾，還拿來給我」，就連保健品也難逃牠的魔爪。

▲小四跳下流理臺，嘴裡叼著剛剛偷到的菜葉。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後Amy與小四在家裡你追我跑，才讓小貓咪放棄贓物，並表示「後來洗好菠菜，都會先拿蓋子把蔬菜蓋住哈哈」。但被逮到的貓皇仍不死心，在奴才吃炒菠菜時仍繼續蹲守，不過牠的「真愛」其實是凍乾罐罐，也對人類的烤魚充滿興趣。Threads網友也覺得這位「波菜賊」非常萌，「給寶吃啦！一根菠菜！」、「這樣的偷菜仔可以接受」。

▲小四：本喵也想吃！（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小四的真愛是凍乾罐罐肉泥，也對人類的烤魚很感興趣。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）