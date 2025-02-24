ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

家賊難防！小屁貓「偷叼波菜」開溜　只挑洗好的超懂吃

▲家賊難防！小屁貓「愛偷波菜」刁著跑　只挑洗好的超懂吃。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小屁貓喜歡偷波菜，奴才不堪其擾。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

四個月大幼貓「小四」是偷波菜慣犯，飼主Amy洗菜時一個不注意，就讓小四偷走一片菜葉，這位「現行犯」被抓獲後看起來毫無悔意，還偷舔嘴角回味波菜的味道。

▲家賊難防！小屁貓「愛偷波菜」刁著跑　只挑洗好的超懂吃。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小四正在舔嘴巴，回味嘴裡的菠菜。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鏟屎官表示，小四趁沒人注意偷偷跳上流理臺，直接從水槽裡叼了一片菠菜走，「還特地挑選有洗過的菜葉」，看來是位懂吃的美食家。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，小四熱衷於偷怪東西，「像是牠會從廚房偷餅乾，還拿來給我」，就連保健品也難逃牠的魔爪。

▲家賊難防！小屁貓「愛偷波菜」刁著跑　只挑洗好的超懂吃。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小四跳下流理臺，嘴裡叼著剛剛偷到的菜葉。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後Amy與小四在家裡你追我跑，才讓小貓咪放棄贓物，並表示「後來洗好菠菜，都會先拿蓋子把蔬菜蓋住哈哈」。但被逮到的貓皇仍不死心，在奴才吃炒菠菜時仍繼續蹲守，不過牠的「真愛」其實是凍乾罐罐，也對人類的烤魚充滿興趣。Threads網友也覺得這位「波菜賊」非常萌，「給寶吃啦！一根菠菜！」、「這樣的偷菜仔可以接受」。

▲家賊難防！小屁貓「愛偷波菜」刁著跑　只挑洗好的超懂吃。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小四：本喵也想吃！（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家賊難防！小屁貓「愛偷波菜」刁著跑　只挑洗好的超懂吃。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小四的真愛是凍乾罐罐肉泥，也對人類的烤魚很感興趣。（圖／網友Amy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 小偷

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

梁靜茹戴佩妮緊緊相擁哭了　17歲就相識「是靈魂伴侶」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

大貴賓狗見媽撸貓「有樣學樣」　伸手溫柔輕摸飼主驚訝

媽上完廁所「披薩失蹤」　哈士奇飛機耳緊咬「戰利品」

阿金以為媽不在「偷上桌日光浴」　旁邊黑汪眼神告狀

奴才享用果凍包貓咪跑來狂喵！　誤會「肉泥被吃」氣得抗議

打電動身邊冒出「毛茸茸外掛」　亂按鍵賣萌害姐姐慘輸

奴才裝電線保護套　喵皇當「朕的新玩具」興奮飛撲剩殘影

海獺跟漁民炫耀「寶貝石頭」　特地放岸上「開鑑賞會」

奴才整理放間「床改方位」　米克斯突然「不會睡覺」好委屈

飢餓拉拉「禮貌拍肩」催放飯　離晚餐時間還有1分鐘！

柴犬爬上床叼100元被抓現行　懂得拿「零用錢」換肉肉

「能帶寵物用餐嗎？」他說好　見客人騎「2匹馬」超驚奇

寶寶大哭保母汪舔頭安撫　貓皇路過接手洗狗變「舔舔接龍」

家賊難防！小屁貓「偷叼波菜」開溜　只挑洗好的超懂吃

小石虎腿部脫臼誤闖菇寮　苗栗保育團隊漏夜救治已脫險

柴犬爬上床叼100元被抓現行　懂得拿「零用錢」換肉肉

柯基經過全家門口「激動狂吠＋暗中觀察」　全因那隻貓！

奴才整理放間「床改方位」　米克斯突然「不會睡覺」好委屈

海獺跟漁民炫耀「寶貝石頭」　特地放岸上「開鑑賞會」

澎恰恰控女演員伸手捏蛋蛋！「緊抓不放」強忍拍攝　驚爆演藝圈秘辛

丹寧出新招！EDWIN用台灣布料降溫讓夏天變涼　鬼塚虎牛仔褲染黃超好看

林毅夫稱「中國解救特斯拉」　鼓勵台商緊抓陸未來市場新機遇　

桃園副市長王明鉅家人遭詐案新進展　檢調搜索聯邦銀帶走女行員

快訊／威力彩20.7億一人獨得！新北今晚誕生新億萬富翁

IWC飛行員錶好潮　融入賽車魂、避震功能一流

李多慧全白緊身衣「雪地熱舞」吐出白煙！　轉身掀衣辣秀蠻腰

快訊／李威教唆信徒涉傷害致死　30萬元交保

挺中華隊！安芝儇特地飛來台灣加油：希望你們不要放棄

熬夜害禿頭！醫警告「4習慣」加速頭髮掉落

寵物動物熱門新聞

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

床改方位　狗狗突然「不會睡覺」

再1分鐘吃晚餐　飢餓拉拉拍肩討飯

柴犬偷叼100元　拿零用錢換肉肉

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

柯基經過全家狂吠　全因那隻貓！

賓士貓搭火車冒險27公里　獲終身免費搭車

柴柴經過全家見「顧門貓咪」石化

吃「整塊好市多蛋糕」累趴　貪心負鼠爆紅

小屁貓偷菠菜　還知道要挑洗好的

小石虎腿部脫臼誤闖菇寮　苗栗保育團隊漏夜救治

養狗帶來活力？汪沙發上饋咖耍廢

隨手拍到喵星人「瞳孔放大瞬間」

歡迎客人帶寵物　他見2匹馬看傻

讀者迴響

熱門新聞

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

床改方位　狗狗突然「不會睡覺」

再1分鐘吃晚餐　飢餓拉拉拍肩討飯

柴犬偷叼100元　拿零用錢換肉肉

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

柯基經過全家狂吠　全因那隻貓！

賓士貓搭火車冒險27公里　獲終身免費搭車

柴柴經過全家見「顧門貓咪」石化

吃「整塊好市多蛋糕」累趴　貪心負鼠爆紅

小屁貓偷菠菜　還知道要挑洗好的

小石虎腿部脫臼誤闖菇寮　苗栗保育團隊漏夜救治

養狗帶來活力？汪沙發上饋咖耍廢

隨手拍到喵星人「瞳孔放大瞬間」

歡迎客人帶寵物　他見2匹馬看傻

奶汪肚子餓　啃扶手賣萌求關注

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面