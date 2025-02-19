大貴賓狗見媽撸貓「有樣學樣」　伸手溫柔輕摸飼主驚訝



記者賈沐蓉／綜合報導

英國汪星人「貝利」是隻溫柔的貴賓狗，同時也有很強的學習能力，這天飼主露西帶著牠跟媽媽養的賓士貓「凱文」相見歡，結果貝利發現主人都在摸貓，於是也有樣學樣的伸出小手嘗試擼貓。

▲貝利狗生第一次摸貓，還知道要控制力道。（圖／翻攝自TikTok／@love.light.and.lucy）

影片中貓咪正在享受馬殺雞服務，一旁的貝利可能也很好奇貓咪的觸感，於是模仿著主人的樣子伸出前爪，還知道要輕輕地動作，以免不小心傷害喵主子。凱文突然被狗狗「摸」了一把非常淡定，反而是一旁的主人驚訝得大喊「Oh my gosh！」。

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▲凱文接受了貝利的摸摸後，瀟灑離場。（圖／翻攝自TikTok／@love.light.and.lucy）

貝利從可以輕鬆窩在飼主爸爸懷裡的小狗狗，變成需要兩隻手才能抱穩的大毛球，牠模仿人類擼貓的影片也廣受TikTok網友的喜愛，很多人都在對牠的溫柔感到驚訝「牠真紳士！」、「牠在說：我也能摸摸」、「牠又細心且端莊」。

▲貝利是黃金獵犬與迷你貴賓犬的米克斯，幼犬時只有小小一隻。（圖／翻攝自TikTok／@love.light.and.lucy）