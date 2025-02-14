零食大開不敢吃！阿金內心「天狗交戰」　崩潰嗷嗚求援



記者賈沐蓉／綜合報導

美國的黃金獵犬辣椒（Chili）是隻聰明的汪星人，這天媽媽蓋琳對愛犬惡作劇，故意把一袋牠最愛的零食拆開，放在辣椒面前後假裝睡著。發現這份「天降大禮」的辣椒萬分掙扎，但又不敢擅自偷吃。

▲ 辣椒很想吃零食，但知道不能偷拿。（圖／翻攝自TikTok／@goldenchilidog）

發現媽媽睡著的辣椒先是看看零食袋，接著又望向正在假睡的蓋琳，似乎是不敢相信這份好運降臨在自己頭上。身為乖寶寶的牠不想偷吃零食，只敢聞聞點心又看看飼主，萬般猶豫下只好選擇找媽媽處理這份「世紀難題」。急著想吃點心的牠發出一連串「嗷嗚嗚」的叫聲，用「狗語」叫醒她。

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▲辣椒聞了零食，但還是忍住了。（圖／翻攝自TikTok／@goldenchilidog）

蓋琳發現愛犬又乖又可憐的樣子，於是趕快送上零食當獎勵。平時她也經常帶著狗狗一起去「騷擾」丈夫，兩人一狗的生活也非常溫馨。TikTok網友也驚訝於辣椒的懂事，「真是個乖男孩」、「我懂她說的每個字」、「我的狗會把袋子拖進房間，然後把它吞了」。

▲辣椒：終於吃到了！（圖／翻攝自TikTok／@goldenchilidog）

▲媽媽跟辣椒一起跟爸爸撒嬌。（圖／翻攝自TikTok／@goldenchilidog）