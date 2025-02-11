大白狗「偷嚼貓尾」被抓包　媽媽眼神一掃牠瞬間垮臉「不嘻嘻」



記者賈沐蓉／綜合報導

美國麻薩諸塞洲的大白狗霍莉(Holly)與橘貓岡瑟(Gunther)是一對好麻吉，這天岡瑟在蹭狗時，無意間把尾巴「送」進霍莉嘴裡，汪星人忍不住偷偷嚼了幾口，立刻被正在看熱鬧的媽媽抓包。

▲霍莉是隻大白熊犬，與橘貓岡瑟是好朋友。（圖／翻攝自TikTok／@holly.gunther）

影片中霍莉輕輕咀嚼著岡瑟的尾巴，雖然貓皇對此並不在意，但飼主還是馬上阻止這位現行犯。原本還笑嘻嘻的霍莉瞬間「不嘻嘻」，但還是乖乖放開貓尾，聽到媽媽誇讚「你真漂亮！」時又立刻露出開心的笑容。平時一貓一狗也經常結伴活動，甚至會一起玩逗貓棒。

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▲霍莉：欸？這個不能吃嗎？（圖／翻攝自TikTok／@holly.gunther）

霍莉雖然知道不能亂咬貓咪的尾巴，但偶爾會不小心破戒，在飼主的注視下又立刻停止。狗狗瞬間變臉的樣子也逗樂許多TikTok網友，也有不少人幫狗狗說話，「這絕不是霍莉的錯！」、「牠只是隻毛茸茸的小可愛」、「貓看起來完全不介意哈哈」。

▲霍莉與剛瑟正在玩逗貓棒。（圖／翻攝自TikTok／@holly.gunther）