過年橘貓「亂入牌桌」還睡著　身上堆滿麻將都趕不走

記者賈沐蓉／採訪報導

新年期間打麻將好熱鬧，2歲的橘貓「酷吉」覺得自己比麻將更重要，在大家對決時霸占牌桌，要奴才與親朋好友欣賞自己帥氣的身姿，最後甚至當場開睡，讓鏟屎官子璇又好氣又好笑。

▲酷吉在大家戰況激烈時霸占了麻將桌，讓奴才哭笑不得。（圖／飼主子璇與IG@miji.kujiii提供）

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酷吉選定麻將桌中央作為伸展台，無視眼前「廝殺現場」直接躺下，而旁邊剛洗好的牌堆成為牠最佳饋頭道具。雖然身上被鏟屎官堆滿麻將，但脾氣好的牠依舊保持模特兒的職業精神，繼續在牌桌中間展示自己的好身材。子璇告訴《ETtoday寵物雲》，酷吉是隻非常愛撒嬌的貓，甚至連受訪當下都要霸佔奴才的大腿。

▲酷吉跑進魚缸裡，露出兩顆粉嫩的肉球。（圖／飼主子璇與IG@miji.kujiii提供）

▲酷吉窩在被窩裡呼呼大睡。（圖／飼主子璇與IG@miji.kujiii提供）

酷吉在牌桌上待了1分鐘左右便逐漸進入夢鄉，但當時鏟屎官「正在連莊的火拼現場」，於是子璇只好請主子「起來重睡」，把喵皇抱到大腿上安置。過年期間的酷吉除了打擾大家打麻將外，還很喜歡玩你丟我撿，飼主也說牠「很像小狗狗」。Threads網友們也覺得酷吉的「亂入」非常有趣，「想刷存在感」、「沒吃紅不起來啦！火拼現場沒在怕！」、「太可愛了吧哈哈」。

▲萬聖節時奴才替酷吉變裝，但主子似乎不太滿意。（圖／飼主子璇與IG@miji.kujiii提供）

▲酷吉從小就愛玩你丟我撿，結果室友咪吉居然也學會了。（圖／飼主子璇與IG@miji.kujiii提供）