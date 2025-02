英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆

▲史蒂夫:嗨!!新朋友!!(圖/翻攝自X/@Jack_McCrossan)

住在英國布里斯托的4位年輕人因為房東不准養寵物,於是就「盯上」了隔壁養的歐告,並合力寫了一封信向鄰居詢問是否能跟狗狗玩。幾天後他們收到回覆,狗狗不但熱情的介紹自己,還在信封上附贈了一個「掌印蓋章」,當作他們友誼的開始。

4人發現鄰居的黑狗經常透過窗戶看著他們,而熱愛小動物的他們寄信徵求主人的同意,希望能跟狗狗互動。其中一位叫做傑克·麥克羅森的年輕人(Jack McCrossan)在信中寫到,「他或她看起來是個好孩子,如果需要帶牠散步,我們很樂意幫忙!」。等信寄出去後,他們收到了出乎意料的回覆。

