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英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆

▲英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

▲史蒂夫：嗨！！新朋友！！（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在英國布里斯托的4位年輕人因為房東不准養寵物，於是就「盯上」了隔壁養的歐告，並合力寫了一封信向鄰居詢問是否能跟狗狗玩。幾天後他們收到回覆，狗狗不但熱情的介紹自己，還在信封上附贈了一個「掌印蓋章」，當作他們友誼的開始。

▲英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

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▲4位年輕人寄信給鄰居後，居然收到了蓋著狗腳印的回信。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

4人發現鄰居的黑狗經常透過窗戶看著他們，而熱愛小動物的他們寄信徵求主人的同意，希望能跟狗狗互動。其中一位叫做傑克·麥克羅森的年輕人(Jack McCrossan)在信中寫到，「他或她看起來是個好孩子，如果需要帶牠散步，我們很樂意幫忙！」。等信寄出去後，他們收到了出乎意料的回覆。

在回信中狗狗熱情的自我介紹自己史蒂夫(Stevie)，是個2歲4個月的小女生，而牠也非常樂意與新朋友相處，「我很想跟你們一起玩，期待你們的到來！」。同時信封還附贈了史蒂夫的腳印，讓收到信的4個大男生非常驚喜，後來雙方很快有了第一次約會。

▲英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

▲主人用史蒂夫的語氣寫信給男孩們，並表示很期待與他們會面。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

史蒂夫後來還受邀成為大男生們電影之夜的嘉賓，4人1狗一起觀賞《星際大戰》系列電影。雖然這件事發生在2019年，但他們有趣的故事再度於網友間掀起討論。現在這些年輕人已經搬離了布里斯托，不過飼主克里斯表示，他們一直很歡迎史蒂夫交新朋友，而史蒂夫的確人緣很好。

▲英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

▲史蒂夫與4位男孩的初次見面。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

▲英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan）

史蒂夫一起看星際大戰電影。（圖／翻攝自X／@Jack_McCrossan） 

關鍵字： 寵物鄰居友誼英國感動

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