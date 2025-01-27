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巴丹鸚鵡被飼主擼頭毛　表情「逐漸母湯」瞇眼搖擺享受

▲巴丹鸚鵡被飼主「爽擼頭毛」　他表情逐漸母湯瞇眼搖擺享受。（圖／翻攝自X／@mugi_bellcho199）

▲巴丹鸚鵡被飼主擼頭毛，表情銷魂瞇眼搖擺享受。（圖／翻攝自X／@mugi_bellcho199）

記者賈沐蓉／綜合報導

貝爾喬（ベルちょ）是一隻巴丹鸚鵡，這天飼主看電視時順手擼起牠頭上長長的羽毛，貝爾喬逐漸露出了享受的表情，還舒服的跟著媽媽按摩的節奏搖擺，銷魂的表情也瞬間融化了主人的心。

▲巴丹鸚鵡被飼主「爽擼頭毛」　他表情逐漸母湯瞇眼搖擺享受。（圖／翻攝自X／@mugi_bellcho199）

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▲貝爾喬：這...這奇妙的感覺好舒服...。（圖／翻攝自X／@mugi_bellcho199）

影片中，媽媽抱著貝爾喬一起看電視，便順手擼起鳥寶頭上長長的羽毛。一開始貝爾喬困惑地張大了眼睛，隨後慢慢發現這種感覺非常舒服，於是逐漸瞇起眼睛讓媽媽繼續替自己馬殺雞，頭還輕輕的前後晃動，臉上的表情看起來非常滿足，讓飼主忍不住說「好可愛～」。

媽媽就這樣摸了30分鐘，直到貝爾喬睡著，隨後這隻鸚鵡被「爽擼頭毛」的影片也在X上瘋傳，累積超過95萬次點閱，許多被娛樂到的網友也紛紛留言「那個恍惚的表情哈哈」、「舒服到像是靈魂要被拔出來（笑）」，還有人表示鸚鵡的樣子很像霜淇淋，還得到飼主的肯定。

▲巴丹鸚鵡被飼主「爽擼頭毛」　他表情逐漸母湯瞇眼搖擺享受。（圖／翻攝自X／@mugi_bellcho199）

貝爾喬正在享用自己採的草莓。（圖／翻攝自X／@mugi_bellcho199）

關鍵字： 巴丹鸚鵡鸚鵡

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