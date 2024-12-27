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幼貓初見大貓「緊張開嗆」狂哈氣　奶兇可愛度暴表

▲小奶貓初見大貓「緊張開嗆」　哈氣連連卻可愛度暴表。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

▲小奶貓與家裡的原住貓第一次見面，緊張的瘋狂哈氣。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位網友家裡養了3隻貓咪，又救援了母貓帶小貓的一家4口，這天幼貓們首次與家裡的原住大貓接觸，一隻叫關東煮（おでん）的幼貓顯得非常不安，雖然待在安全的活動籠內，仍緊張得連連哈氣。然而牠生氣的模樣完全沒有殺傷力，奶兇的樣子反而直接讓鏟屎官融化。

▲小奶貓初見大貓「緊張開嗆」　哈氣連連卻可愛度暴表。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

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▲與兄弟姊妹一起玩耍的關東煮（圖左）。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

在X帳號@matsutake_cat上傳的影片中，可以看到關東煮安全地待在活動籠內，有點害怕地看著鏡頭外的大貓們，但最後還是敗給自己的不安，朝著籠外的原住貓咪們瘋狂哈氣。不過可愛的臉蛋配上兇巴巴的表情顯得毫無威脅。這其實是飼主為了讓小貓們認識家裡的原住貓咪，同時也讓原住貓們慢慢熟悉幼貓的氣味，才特別安排的見面。

最初，飼主聽說朋友家附近的流浪貓生下了小孩，但當時氣溫驟降，讓她很擔心貓咪們的安危，於是決定先帶浪貓一家回家暫住。一週後小貓的眼睛睜開，也開始變得更加好動，每當聽到飼主進來換垃圾袋發出沙沙聲，小貓們就會進入警戒模式，還要靠貓媽媽出馬來安撫炸毛哈氣的小孩。

▲小奶貓初見大貓「緊張開嗆」　哈氣連連卻可愛度暴表。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

▲一周大的小奶貓聽到換垃圾袋的沙沙聲，警戒得炸毛哈氣。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

這段小貓「緊張開嗆」的影片也引起許多網友關注，不少人被關東煮又兇又可愛的模樣吸引，湧入留言區評論「萌翻的威嚇」、「可愛的哈氣聲」、「原住貓：這孩子在幹什麼啊？」。

▲小奶貓初見大貓「緊張開嗆」　哈氣連連卻可愛度暴表。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

▲被小奶貓哈氣的大貓天婦羅。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

 

關鍵字： 貓咪哈氣原住貓

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