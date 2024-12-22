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實驗室橘貓11-245「被關12年」重獲自由　首次過生日、吃罐罐

記者賈沐蓉／綜合報導

橘貓11-245最近度過13歲生日，牠是一隻實驗室貓咪，所以名字只有耳朵上的一串數字，而這也是牠貓生中第一次慶祝生日，之前連貓罐頭都沒有吃過。11-245成功被動物保護組織救援後，總算過上了幸福的生活。

▲實驗室橘貓重獲自由　「被關12年」首次吃到罐罐獲得新名字。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

▲實驗室橘貓重獲自由，貓生12年來第一次獲得新名字。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

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美國動物保護組織White Coat Waste(WCW)在IG分享的慶生貼文，11-245的貓生前12年都住在大學實驗室內的小籠子裡，每天的生活幾乎都是在動物實驗中渡過，後來WCW成功救援實驗室裡面的所有貓咪，並等待有緣的鏟屎官領養，而11-245因為長期住在實驗室，因此剛開始面對人類時顯得非常緊張。

▲實驗室橘貓重獲自由　「被關12年」首次吃到罐罐獲得新名字。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

▲剛被救援出來的11-245，面對人類顯得非常緊張。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

WCW的創始人安東尼貝洛蒂(Anthony Bellotti)注意到這隻怕生的橘貓，恰好他先前收養的貓咪過世，於是他決定將愛延續到11-245身上，並將牠重新取名為「萬壽菊(Marigold)」。萬壽菊在安東尼家首次嘗到鮪魚罐頭的滋味，當牠第一次上到柔軟舒適的床時，非常認真的踏踏，也瘋玩了好久貓草魚娃娃。

▲實驗室橘貓重獲自由　「被關12年」首次吃到罐罐獲得新名字。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

▲萬壽菊：這是什麼？聞起來有點香...（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

▲實驗室橘貓重獲自由　「被關12年」首次吃到罐罐獲得新名字。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

▲萬壽菊第一次玩貓草玩具，興奮的狂踢娃娃。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

雖然11-245的編號已經永遠的印在萬壽菊的耳朵上，但現在這隻貓已經有了愛牠的家人。網友們也在貓咪的慶生影片下留言祝賀「被折磨12年，很高興牠獲救了」、「貓咪真美，而且牠已經開始信任你了！」、「萬壽菊生日快樂」，同時也有其他善心人士發文詢問哪裡可以領養被救援出來的貓咪。

▲實驗室橘貓重獲自由　「被關12年」首次吃到罐罐獲得新名字。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

▲享受家人摸摸的萬壽菊。（圖／翻攝自Instagram／whitecoatwaste）

 

關鍵字： 實驗室貓動物保護動物救援

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