家門口暖爐長出「2坨貓」　他見三花翻肚：我家沒養貓耶

▲網友發現家門口長出兩隻貓，窩在暖爐前自在的取暖。（圖／翻攝自X／@MuraC）

記者賈沐蓉／綜合報導

冬天到了，動物都會想盡辦法找溫暖的地方避寒。日本網友MuraC這天發現家門口「長出」兩隻貓，窩在暖爐前取暖的樣子看起來相當悠哉，但實際上這兩位根本不是他家的寵物。

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▲前來取暖的乳牛貓。（圖／翻攝自X／@MuraC）

X帳號@MuraC分享的照片中，一隻黑白貓跟跟長毛三花窩在玄關處的電暖爐旁，看到人也絲毫不害怕，三花貓甚至翻肚肚，看起來非常適應這裡的環境。這兩隻貓咪看起來都相當乾淨，圓滾滾的模樣也顯示牠們的生活過得很不錯，然而@MuraC發文中卻寫著「你能相信嗎？這些傢伙是野貓欸？」。

根據MuraC在留言區補充的資訊，可以知道這牠們分別叫做小黑（クロ）與咪可（ミケ），兩隻都是附近的浪浪，當時因為天氣真的太冷，MuraC才讓牠們進來取暖。原PO也說，父母曾經餵過貓咪，還幫貓咪們做了結紮手術。

▲剛結紮完正在休養的小黑與咪可。（圖／翻攝自X／@MuraC）

隨後這則「門口長貓」的照片在X引起廣大網友關注，目前已經吸引了超過1426萬次的點閱。不少人也紛紛留言「我想吸貓」、「三花的手手好可愛」，也有網友用貓咪的口吻感謝原PO讓貓咪們進門「貓：謝謝你給我一個溫暖的地方」。

▲咪可正在試用過冬區，看起來還算滿意。（圖／翻攝自X／@MuraC）