ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂抽動臉好癢

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Oona家裡養了一隻名叫「奧利」的貓咪，這天她與男朋友要就寢時，居然發現奧利正在用尾巴輕拍男友的臉，乍看之下就像是在哄對方入睡，而牠每拍一下男友的眼皮就抽動一次，畫面看起來溫馨又有趣。

▲貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺臉癢癢。（圖／網友Oona提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奧利用尾巴輕拍爸爸的臉，看起來像是在哄他睡覺。（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Oona在Threads上分享的影片，可以發現奧利瞇著眼睛窩在Oona男友的枕頭上，看起來準備跟奴才們一起入睡，但牠的尾巴卻一下下的在爸爸的眼睛附近輕拍，似乎是在嘗試哄睡對方。Oona說，當時男友其實還醒著，因此奧利每拍一下眼皮他就會忍不住抽動，直到Oona錄完影，奧利還繼續這麼拍了一段時間。

▲貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺臉癢癢。（圖／網友Oona提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奧利：我可是很認真在哄睡的喔～（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Oona接受《ETtoday寵物雲》採訪時分享，當時她意外發現愛貓一直拿尾巴拍男友，看起來很像小時候媽媽哄睡，才拍下這個可愛的畫面。同時也表示平時的奧利是一隻很笨的貓，經常製造出各種趣事，例如擔心奴才洗澡時的安危，就跳上浴室拉門頂部監視。此外她也透露男友對奧利「哄睡服務」的評價，「他覺得很煩哈哈尾巴很癢」。

▲貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺臉癢癢。（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奧利跳上浴室拉門，檢查奴才的安危。（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺臉癢癢。（圖／網友Oona提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奧利雖然看起來有些不悅，但還是乖乖充當手機架。（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不少網友在看到奧利的「哄睡服務」後紛紛表示羨慕，「很幸福餒」、「好幸福喔，可以被貓主子哄睡」、「想要被拍五分鐘」，也有人開玩笑的表示貓咪絕對在故意打擾人類休息，「這是在叫你起床重睡」、「怎麼比較像敲木魚（？」。

▲貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺臉癢癢。（圖／網友Oona提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奧利翻肚賣萌。（圖／網友Oona提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪哄睡喵星人貓奴

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

賓士貓半夜「學會開冰箱」　奴才貼膠帶封門！牠瞬間舉爪撕掉

奴才購入三花毛毯　家中愛貓「百分百融入」他每天都忙著找

飼主「假裝找貓」呼喚毛孩名　困惑本尊伸手拍拍還幫忙找

賓士貓半夜「學會開冰箱」　奴才貼膠帶封門！牠瞬間舉爪撕掉

巴丹鸚鵡發現陌生車「開始狗吠」　旁邊歐告超安靜：牠幫我講完了

颱風吹來稀有海鳥「克島圓尾鸌」　從拒食到泳訓終於振翅野放

橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

柯基「彈跳下樓」解鎖新姿勢　咚咚咚跳台階還變「烤火基」

飼主「假裝找貓」呼喚毛孩名　困惑本尊伸手拍拍還幫忙找

「無敵破壞基」瘋狂拆家被抓包　超心虛翻肚先諂媚討拍

狗狗在家裡消失

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

白柴撒嬌狂嚶嚶下秒猝不及防「清痰」　網笑：這聲音年紀應該不小

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

怕愛貓誤食塑膠繩想拿走　牠突然驚醒緊咬：別想偷

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂抽動臉好癢

橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

「無敵破壞基」瘋狂拆家被抓包　超心虛翻肚先諂媚討拍

烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命

歐告冬天戴上「閃亮貴氣圍巾」好溫暖　背後出自2女大生愛心巧手

白柴撒嬌狂嚶嚶下秒突然「清痰」　網笑：這聲音年紀應該不小

超細門縫也能鑽！　女目睹「赤腹伊澳蛇瞬間變扁」驚人畫面曝

家中6貓熱愛「破門而出」　窗紙成最大受災戶身上滿是洞洞

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

貓皇「霸占背包」直接當床　笑咪咪宣示主權得意表情藏不住

虎尾糖廠開工！全台唯一開五分車載甘蔗　預計產製1.95萬噸砂糖

王義川嗆「議事人員沒倒水、韓國瑜搞什麼」　黃揚明轟：巨嬰立委

上班族久坐久站？5穴道解痛自救妙招　擺脫腰痠背痛、肩頸痠痛

貢寮馬崗漁港「無名屍卡礁石」！DNA鑑定身分曝　家屬淚謝助返家

萬波聯名飛天小女警！「夢幻飲料杯+限量娃娃盲盒」快看

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

苦等13年奪生涯首冠　公鹿里拉德撕下「悲劇英雄」標籤

黃瀞瑩、陳智菡等4人涉抽佣可能轉被告　王世堅：他們無辜的啦！

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

故宮約聘人員薪水「南北院1年差6萬」　院長：北部消費較高

寵物動物熱門新聞

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

飼主假裝找貓　旁邊本尊超困惑

柯基拆家被抓現行　超心虛飛機耳

浪汪悲傷求助　救援隊驚覺牠有寶寶

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

奴才急找狗　見「毛毯隱形術」傻眼

狗戴圍巾好暖！背後出自她們巧手

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

橘貓「拉姆」當天使　慢性病況曝

輪椅貴賓逛超市　見好友興奮踱步

家中6貓熱愛破門　窗紙老是爛掉

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

女目睹「赤腹伊澳蛇瞬間變扁」　鑽進門縫

讀者迴響

熱門新聞

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

飼主假裝找貓　旁邊本尊超困惑

柯基拆家被抓現行　超心虛飛機耳

浪汪悲傷求助　救援隊驚覺牠有寶寶

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

奴才急找狗　見「毛毯隱形術」傻眼

狗戴圍巾好暖！背後出自她們巧手

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

橘貓「拉姆」當天使　慢性病況曝

輪椅貴賓逛超市　見好友興奮踱步

家中6貓熱愛破門　窗紙老是爛掉

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

女目睹「赤腹伊澳蛇瞬間變扁」　鑽進門縫

貴賓狗耍任性！爸彎腰扶碗哄吃飯

熱門寵物影片

更多
狗狗在家裡消失

狗狗在家裡消失

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面