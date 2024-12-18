貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂抽動臉好癢

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Oona家裡養了一隻名叫「奧利」的貓咪，這天她與男朋友要就寢時，居然發現奧利正在用尾巴輕拍男友的臉，乍看之下就像是在哄對方入睡，而牠每拍一下男友的眼皮就抽動一次，畫面看起來溫馨又有趣。

▲奧利用尾巴輕拍爸爸的臉，看起來像是在哄他睡覺。（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據Oona在Threads上分享的影片，可以發現奧利瞇著眼睛窩在Oona男友的枕頭上，看起來準備跟奴才們一起入睡，但牠的尾巴卻一下下的在爸爸的眼睛附近輕拍，似乎是在嘗試哄睡對方。Oona說，當時男友其實還醒著，因此奧利每拍一下眼皮他就會忍不住抽動，直到Oona錄完影，奧利還繼續這麼拍了一段時間。

▲奧利：我可是很認真在哄睡的喔～（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Oona接受《ETtoday寵物雲》採訪時分享，當時她意外發現愛貓一直拿尾巴拍男友，看起來很像小時候媽媽哄睡，才拍下這個可愛的畫面。同時也表示平時的奧利是一隻很笨的貓，經常製造出各種趣事，例如擔心奴才洗澡時的安危，就跳上浴室拉門頂部監視。此外她也透露男友對奧利「哄睡服務」的評價，「他覺得很煩哈哈尾巴很癢」。

▲奧利跳上浴室拉門，檢查奴才的安危。（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奧利雖然看起來有些不悅，但還是乖乖充當手機架。（圖／IG@itsooooreo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不少網友在看到奧利的「哄睡服務」後紛紛表示羨慕，「很幸福餒」、「好幸福喔，可以被貓主子哄睡」、「想要被拍五分鐘」，也有人開玩笑的表示貓咪絕對在故意打擾人類休息，「這是在叫你起床重睡」、「怎麼比較像敲木魚（？」。

▲奧利翻肚賣萌。（圖／網友Oona提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）