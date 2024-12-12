賓士貓半夜「學會開冰箱」　奴才貼膠帶封門！牠瞬間舉爪撕掉

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Daphne家裡飼養了一隻名叫「金剛」的賓士貓。這天她凌晨一點準備上床休息，卻發現廚房傳來奇怪的聲音，開燈後發現金剛居然學會了「開冰箱」技能，於是用膠帶封門防止貓咪亂開，沒想到聰明的金剛立刻把它撕掉。之後飼主將毛孩半夜開冰箱的影片分享至Threads，意外讓愛貓變成網友的關注焦點。

▲金剛在半夜時學會了開冰箱，準備睡覺的Daphne只好起床阻止愛貓搗亂。（圖／網友Daphne提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在帳號@watering76上傳的影片中，可以發現金剛跳起抓住冷凍庫抽屜邊緣，藉著自身的體重把門拉開後，爬上去檢查裡面的內容物。發現貓咪在作怪的Daphne立刻抱開金剛，還不忘告訴牠「好啦！沒什麼好看的啦！」。沒想到金剛又二度犯案，於是飼主祭出「膠帶封印大法」將冷凍庫側面用厚膠帶貼住，但聰明的金剛很快就找到解決辦法，用貓爪迅速的把膠帶扯開。

▲金剛：這點小把戲怎麼難得倒本喵！（圖／網友Daphne提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Daphne在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，自己後來有用兒童鎖將門鎖上，如果牠再開「就要賣冰箱了」。平時的金剛是隻膽子大、愛搞怪的貓，不但喜歡玩水，還會主動趁飼主泡腳時跳進臉盆，更會趁大清早把整個床包扯開讓飼主血壓飆升。三周大時還不小心把自己卡進民宿的牆裡，飼主的表哥徵得民宿老闆的同意後，才拆開插座把牠救出來。

▲大部分貓咪都怕水，但金剛卻會主動接近水。（圖／網友Daphne提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跟飼主打鬧的金剛。（圖／網友Daphne提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後這段「貓咪學會開冰箱」的影片出現在Threads上後，立刻成為網友間的熱門話題。許多人紛紛湧入留言區評論，「太聰明了！還知道有貼膠帶要去撕膠帶！」、「抱歉我真的忍不住大笑」、「好可憐（我說主人」，同時也釣出不少有類似經歷的貓奴「我家門現在充滿兒童安全去鎖，是有理由的」、「我家貓正在練習開大門，我相信牠是為了出門賺錢養我」。

▲金剛：我平時還是帥的啦！（圖／網友Daphne提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）