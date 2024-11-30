冬天打開被窩驚見「貓小王」　抱男友腿眼神嫵媚：別打擾我們喵

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Ching小姐家中飼養了一隻名叫「烏尼」的公橘貓。早上她掀開身邊的棉被時，意外發現烏尼趁著他們睡覺時，悄悄溜進被窩，靠在男友腳邊取暖。剛睡醒的烏尼用迷濛眼神看著飼主，彷彿在說別打擾牠與爸爸的二人世界。這段捕捉到「貓小王」可愛模樣的影片被Ching小姐分享到網路後，意外成為網友熱議的話題。

▲Ching小姐打開被窩發現「貓小王」，緊貼在男友身邊取暖。（圖／mantoe_noli提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據Ching小姐在 Threads 上分享的影片，可以看到當她掀開棉被時，男友的腳和烏尼橘白相間的小腳丫一起映入眼簾。隨著鏡頭移動，可以看到烏尼整隻身體緊貼著男友，一隻手還抱著男友的小腿肚，撒嬌的樣子宛如前來爭寵的「第三者」。面對媽媽詢問「你為什麼在這裡啊？」時也沒有回答，但面對這麼可愛的「小王」，飼主非但沒有生氣，還忍不住伸手撫摸了牠幾下。

▲面對這種可愛的小王貓，即使是正宫也會被萌到伸手摸幾下。（圖／mantoe_noli提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Ching小姐在接受《ETtoday 寵物雲》的採訪時表示，烏尼只要天氣一冷就喜歡躲在貓窩或鑽進被子裡，通常進了被窩便安心地窩著睡覺，即使不小心踢到牠也不會生氣離開。與烏尼一起生活的還有另一隻名叫「Noli」的虎斑貓姐姐。兩隻貓經常打打鬧鬧，但烏尼總是扮演著「跟屁蟲」的角色，甚至連姐姐待在貓窩裡時，牠都會蹲在門口排隊。

▲烏尼的貓姐姐Noli。（圖／mantoe_noli提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲烏尼：我要在這邊等姐姐！（圖／mantoe_noli提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段「掀開被窩發現貓小王」的影片瞬間萌翻大批網友，吸引許多人紛紛留言，「被裡藏喵」、「烏尼：不被愛的才是小三～喵」、「從牠露出腳的那一刻，我就知道你爭不過了。」。Ching小姐也笑稱明明烏尼是男生，「為什麼眼神可以這麼嫵媚？」。之後還在留言區更新訪問烏尼「爆紅感想」的影片，結果當事貓拒絕接受訪問，只喵了一聲就準備溜走。

▲貓姐弟正在玩耍，這種打鬧是牠們的日常。（圖／mantoe_noli提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）