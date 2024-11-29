白貓蒐集紙球「孵蛋」趴貓窩　奴才想碰牠就咬：不准動寶寶！

記者賈沐蓉／綜合報導

這隻名叫「豆漿」的白貓收集了一堆紙球戰利品，把它們藏在家中的貓窩內，自己則躺在這些戰利品的身邊。當奴才伸手想觸碰紙球時，立刻慘遭豆漿無情的咬手攻擊，看起來像極了孵蛋中的母雞正在守護自己的小孩。後來飼主將這篇影片分享至網路，意外成為網友的關注焦點。

▲白貓發現奴才要碰自己的寶貝紙球，立刻開咬警告飼主。（圖／soybean_cake提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據Threads帳號soybean_cake的分享，可見豆漿趴在碗型的貓窩內，身旁則放了一小堆紙球。當奴才想伸手碰紙球時，豆漿就立刻毫不猶豫朝奴才的手大口咬下，像是在警告她「不准動我的小孩！」，甚至還把手放到紙球堆上展現出守護「寶寶」的決心。哭笑不得的飼主只好把這段愛貓「謢蛋」的影片分享至Threads，並幽默配文「那是紙球，不是你生的蛋永遠孵不出小貓啊 」。

▲豆漿趴在碗型貓窩裡，守護著「紙球寶寶」們。（圖／soybean_cake提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實際上豆漿是隻很有戲的貓，牠曾經自己把頭塞進紙箱，結果拔不出來到處亂走，還不小心撞上櫃子，最後還挨了家裡另一隻虎斑貓「蛋糕」的拳頭。不過牠對小貓非常溫柔，之前家裡暫時中途了一隻名叫「海王」的小貓，儘管小屁貓把自己的尾巴當逗貓棒撲咬，牠也絲毫不生氣任由小貓玩。

▲豆漿：嗯？這是什麼東東？（圖／soybean_cake提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲豆漿看著小貓把自己的尾巴當逗貓棒，完全沒有生氣。（圖／soybean_cake提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後這篇「貓咪謢蛋」的影片在網路上引起許多關注，不少網友紛紛留言表示「好可愛喔」、「喵：拿肉泥來換」、「不管是不是我的蛋…不許拿就是不許」。也有熱心人士提供建議「貓咪好像趴著都會有領地概念」，之後飼主也回復「另一篇炒鍋的牠就毫無反應」。

▲豆漿坐在貓窩內，被奴才當炒鍋晃來晃去。（圖／soybean_cake提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）