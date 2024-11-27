三花貓發覺攝影機動了！　衝過來舔舔「這裡有吃的？」

記者賈沐蓉／綜合報導

三花貓「馬麻」這天發現放在家中的寵物監視器動了，貪吃的牠以為會有零食，立刻跳到鏡頭前觀察，猜測著裡面有沒有點心。可愛的過程都被暗中觀察的中途奴才錄下來，分享至Threads後意外引起網友關注。

▲貓奴動鏡頭「觀察主子」，結果立刻被家中的三花發現。（圖／我媽叫我不要再撈貓回家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據Threads帳號「我媽叫我不要再撈貓回家」的影片，馬麻原本在蹭椅子抓癢，回頭瞬間被往下移動的鏡頭吸引，先是緊盯著監視器的方向並好奇的靠近觀察，途中還被另一隻小貓偷打屁股，接著牠繼續緊盯螢幕，隨後跳上一旁的櫃子對鏡頭使出「舔舔攻擊」，似乎是在好奇「這裡有沒有好吃的？」，最後還繼續在監視器旁看了好一會兒，直到失去興趣才離開。

▲馬麻：等等看說不定會有吃的！（圖／我媽叫我不要再撈貓回家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才表示，馬麻是隻傲嬌又貪吃的貓，之前買了自動餵食機給貓咪們，結果馬麻體驗過一次後就馬上學會用法，經常等在機器前等食物出現。跟馬麻一起住的還有一隻名叫「麥茶」的小貓，馬麻對牠也非常有母愛，之前還發生過麥茶想喝奶，結果馬麻貢獻出自己的乳頭給麥茶吸，讓奴才有些心疼。

▲馬麻學會自動餵食器的用法後，經常跑到機器前等點心。（圖／我媽叫我不要再撈貓回家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲母愛爆棚的馬麻讓麥茶吸奶。（圖／我媽叫我不要再撈貓回家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這篇貓咪舔監視器討吃的影片也萌倒許多網友，紛紛在留言區評論「好可愛喔」、「超聰明的三花」、「眼睛一直盯著看超可愛的」。目前馬麻與麥茶都還住在中途家庭內，等待愛牠的家人出現，如果有興趣也可以關注牠們的中途帳號。

▲馬麻與麥茶：我們現在還在等家喔！（圖／我媽叫我不要再撈貓回家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）