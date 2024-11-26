胖橘當地產公司「房仲喵」　工作是「呼嚕蹭蹭」維護團隊默契

▲胖橘在房地產公司上班，官網甚至專門介紹。（圖／翻攝自X／Peanut_GM_TRG）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國麻州一隻叫做「花生」的橘白貓，目前正在一家房地產公司任職。牠的職位是總經理，在官網上甚至有屬於自己的專屬簡介，每天的工作內容就是撒嬌賣萌、療癒人心，偶爾幫品牌拍攝形象照。該公司之前推出了新的廣告立牌，並隆重地聘請花生擔任模特兒。

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▲花生做為模特兒，出現在公司的廣告看板上。（圖／翻攝自X／Peanut_GM_TRG）

根據房地產公司的官網，上面真的可以找到花生的員工介紹，裡面半認真半玩笑地寫著牠的工作內容，「用蹭蹭與呼嚕聲建立團隊默契」，而且對房地產事業並不陌生，因為牠仔細研究過「貓咪公寓市場」。根據公司的X帳號，還可以發現花生會兼職擔任「看板貓」，出現在公司的宣傳照內。

▲花生在官網上的介紹頁面，日常工作是用呼嚕蹭蹭團結員工。（圖／翻攝自X／Peanut_GM_TRG）



▲為公司公益活動宣傳拍攝的花生。（圖／翻攝自X／Peanut_GM_TRG）

綜合外媒報導，這間房地產公司也曾推出一款全新的廣告看板，由花生總經理單擔任模特。員工也趁機在廣告立牌上大玩跟貓咪有關的諧音梗。原本的廣告詞是寫著「你，也可以成為屋主」，但員工刻意把屋主 （Homeowner）中的「喵」字（meow）塗紅，而根據公司X帳號上的解釋，這是「沒有喵喵你就不能當屋主」的意思，配上旁邊房仲喵花生的照片，讓廣告變得更有說服力。

My new banner came in today! pic.twitter.com/ZVE5nqn08l — Peanut, General Manager (Thompson Realty Group) (@Peanut_GM_TRG) September 22, 2022

現在的花生早已變成公司的象徵，最近還幫忙拍宣傳片，不過是由穿著造型布偶裝的吉祥物代為出演，官方推特上也放出總經理本尊跳上辦公桌，認真盯著筆電檢視成果片，看起來非常滿意。

▲花生：這影片不錯喔～（圖／翻攝自X／Peanut_GM_TRG）