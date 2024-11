胖橘當地產公司「房仲喵」　工作是「呼嚕蹭蹭」維護團隊默契

▲胖橘在房地產公司上班,官網甚至專門介紹。(圖/翻攝自X/Peanut_GM_TRG)

記者賈沐蓉/綜合報導

美國麻州一隻叫做「花生」的橘白貓,目前正在一家房地產公司任職。牠的職位是總經理,在官網上甚至有屬於自己的專屬簡介,每天的工作內容就是撒嬌賣萌、療癒人心,偶爾幫品牌拍攝形象照。該公司之前推出了新的廣告立牌,並隆重地聘請花生擔任模特兒。

▲花生做為模特兒,出現在公司的廣告看板上。(圖/翻攝自X/Peanut_GM_TRG)

根據房地產公司的官網,上面真的可以找到花生的員工介紹,裡面半認真半玩笑地寫著牠的工作內容,「用蹭蹭與呼嚕聲建立團隊默契」,而且對房地產事業並不陌生,因為牠仔細研究過「貓咪公寓市場」。根據公司的X帳號,還可以發現花生會兼職擔任「看板貓」,出現在公司的宣傳照內。

▲花生在官網上的介紹頁面,日常工作是用呼嚕蹭蹭團結員工。(圖/翻攝自X/Peanut_GM_TRG)



▲為公司公益活動宣傳拍攝的花生。(圖/翻攝自X/Peanut_GM_TRG)

綜合外媒報導,這間房地產公司也曾推出一款全新的廣告看板,由花生總經理單擔任模特。員工也趁機在廣告立牌上大玩跟貓咪有關的諧音梗。原本的廣告詞是寫著「你,也可以成為屋主」,但員工刻意把屋主 (Homeowner)中的「喵」字(meow)塗紅,而根據公司X帳號上的解釋,這是「沒有喵喵你就不能當屋主」的意思,配上旁邊房仲喵花生的照片,讓廣告變得更有說服力。

My new banner came in today! pic.twitter.com/ZVE5nqn08l