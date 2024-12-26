不捨放手！傷心虎鯨媽「揹著死去孩屍體17天」　再度生下小寶寶

▲曾失去孩子的虎鯨媽媽，身邊出現新寶寶。（圖／翻攝自Facebook／Center for Whale Research）

記者李振慧／綜合報導

鯨魚研究中心(Center for Whale Research)科學家近來發現，一隻不幸失去孩子的虎鯨媽媽，曾傷心揹著孩子的屍體長達17天、游了1千多公里，如今迎來好消息，再度生下小鯨魚當媽。

這隻被研究人員編號為J35的虎鯨媽媽Tahlequah，2018年因為不捨放開已經死亡的孩子，帶著孩子的屍體四處移動長達17天而成為國際媒體報導對象，現在再度當媽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究人員在臉書上分享，20日他們在美國皮吉特灣(Puget Sound)發現這隻虎鯨媽媽，身邊還帶著一隻新出生的雌虎鯨，他們將剛出生的小虎鯨編號為J61，認為J61是J35的女兒。

照片中可看到，虎鯨媽媽帶著女兒一起游在海中，模樣看起來十分溫馨。拍攝到照片的攝影師表示，當他發現J35旁邊出現新虎鯨時也感到驚喜，因為新虎鯨的個頭看起來非常小，應該是出生沒有很久的寶寶。

研究人員表示，由於大自然中充滿了危險，虎鯨寶寶第一年的死亡率非常高，不過J35曾在2020年再度生下孩子，相信牠已有足夠的育兒經驗，「J35是一名經驗豐富的母親，我們希望牠能幫助J61度過最艱難的第一年」。