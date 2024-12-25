男進珠寶店發現被跟蹤　回頭驚見「可愛小企鵝」搖搖晃晃在身後

▲小藍企鵝，是企鵝家族中體型最小的物種。（圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名男子到當地珠寶店購物時，完全沒發現自己遭到「跟蹤」，身後一直有一名神秘夥伴跟著他，直到店員好奇詢問，他回頭一看竟然是一隻小企鵝，把他嚇了一大跳。

事件近來發生在奧馬魯(Oamaru)當地一間珠寶店，搬來當地約1、2年的男子威爾森(Merv Wilson)，當天前往珠寶店要修理手錶，沒想到進到店裡後，店員突然問他「是不是有養鴨子」。

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威爾森正覺得奇怪時，回頭發現身後竟然跟著一隻小企鵝，店員告訴他，看到這隻小動物一路搖搖晃晃跟著他走進來，才會以為是他養的寵物。影片中可看到，小企鵝在店裡面四處閒晃，看起來沒有特別害怕、十分自在。

威爾森驚訝表示，所住的地區雖然海邊附近有企鵝棲息，但從來沒有人在街上看過牠們，趕緊連繫當地企鵝組織Ōamaru Blue Penguin Colony前來幫忙。

企鵝組織人員表示，所發現的企鵝是小藍企鵝(Blue penguin)的雛鳥，其實他們幾乎每周都會在城鎮中各個地點發現一、兩隻小藍企鵝，之前也有一隻企鵝誤闖進港口一間商店，為顧客帶來驚喜，這次發現的企鵝由於十分健康，不需要特別接受護理照護，已經野放回海中。