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女用Google地圖查老家街景　驚見13年前「已過世2毛孩身影」落淚

女用Google地圖查老家街景　驚見13年前「已過世2毛孩身影」落淚。（圖／翻攝自TikTok／annacostleyy）

▲女查詢街景，意外發現寵物犬。（圖／翻攝自TikTok／annacostleyy

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子好奇用Google Maps查詢童年舊家街景，沒想到不但看到了熟悉景象，還在舊家車道上看到2隻已過世的毛孩家人，讓她忍不住流下眼淚，PO文獲得510多萬點閱。

25歲女子安娜(Anna Costley)在TikTok發布一段畫面，她表示，由於網路上近來流行用Google Maps查詢老家街景的風潮，她基於好奇心也查詢位於密西根的老家，想看看舊家現在變成什麼模樣，沒想到卻看到已經離開的毛小孩路易(Louie)和喬絲(Josie)身影。

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照片中可看到，哈巴犬路易和梗犬哈巴犬混種的喬絲一起站在車道上，瞬間勾起安娜童年和毛孩一起玩耍的回憶，讓她忍不住流下眼淚。安娜表示，路易在她5歲時來到家中，喬絲則是8歲時，她不確定街景所拍下的景象是哪一年，懷疑至少已經是13年前，雖然2隻狗狗現在都已經不在了，但她十分感謝街景幫她留下了美好回憶。

貼文曝光後在短時間內就獲得500多萬點閱，許多網友表示，他們使用Google Maps查詢舊家時，也有看到已逝家人影像的經驗，「看到這個讓我忍不住哭泣」、「在Google Maps上某處，我的爺爺和狗狗永遠都會在陽台上一起共享時光」、「牠們會永遠活在回憶中」。

關鍵字： GoogleMaps街景毛孩寵物Anna Costley密蘇里州北美要聞

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