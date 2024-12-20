「經過椅子就故意停」　女帶哈士奇散步被斜眼嫌棄：馬麻累了嗎

▲女子覺得自己被寵物犬嫌棄。（圖／翻攝自TikTok／jasfrancesxo）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，每次帶所養的哈士奇在街上散步時，只要經過長椅，哈士奇就會故意放慢速度，還斜眼看著她，似乎是在暗示她走得太慢了，要她乾脆停下來休息，讓她覺得自己似乎被寵物看扁。

女子米爾頓(Jasmine Milton)在TikTok上分享，每當她帶著11歲寵物犬Anuko在街上散步時，Anuko經過長椅時都會特意放慢腳步，還意有所指地看著她，似乎在暗示她太胖了。

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米爾頓在影片中表示，「沒有人能像我的狗一樣羞辱我的體重，每當我們經過長椅時，牠都會特意放慢速度，還斜眼看我」，狗狗的行為讓她十分無奈，發文詢問，「有人能讓牠不要再這樣做了嗎」。

影片曝光後獲得190多萬點閱，許多網友卻反而幫Anuko說話，「不是啦，其實牠是怕你走太累了」、「狗狗好貼心喔」、「牠很關心你，真是可愛的寶貝」，也有網友認為，「其實是狗狗走累了」、「狗狗自己想要休息」。