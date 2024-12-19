20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

▲失明貓受困結冰池塘中。（圖／翻攝自Facebook／Westford Animal Control）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一隻20歲失明貓被人發現出現在結冰池塘上，由於池面冰層不穩定，小貓受困在一塊浮冰上，隨時都有可能掉進池中。動物官員接獲報案後立即出動，抵達時發現小貓已經落水，只剩一顆頭露在外面，情況十分危急。

韋斯特福德動物管制中心(Westford Animal Control)表示，他們16日早上接到報案，一名當地居民表示，看到一隻貓咪漂浮在納布納塞特池塘(Nabnasset Pond)一塊浮冰上，而且聽到底下冰層正在碎開的聲音，希望救援人員能夠盡速幫忙。

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動物管制中心人員抵達時，發現貓咪已經掉入結冰池塘中，幸好2名好心民眾奈特(Nate Puza)與克里斯(Kris S.)目睹情況後，立即跳到一個划艇上前去救貓。由於池塘已經結冰，他們必須用鏟子一邊破壞冰層，才能順利抵達貓咪身邊。

不小心落水的貓咪名叫Tiki，是一隻年齡為20歲的失明貓，當奈特與克里斯把牠從水中救出時全身凍僵，已經陷入休克狀態，趕緊把牠包裹在毯子中保暖，若是再晚一點很有可能性命不保。

在Tiki接受獸醫治療期間，動物管理官員也幫忙在網路上尋找貓咪主人，當天稍晚有民眾主動與他們聯繫，表示是Tiki的主人，Tiki約在15日晚間從家中失蹤。動物官員懷疑，貓咪可能離家後遭野生動物追趕，才會不小心闖入結冰池塘，受困在那裡長達一整晚，目前已安全回到家中。