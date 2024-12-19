ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

20歲失明貓跌進結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援。（圖／翻攝自Facebook／Westford Animal Control）

▲失明貓受困結冰池塘中。（圖／翻攝自Facebook／Westford Animal Control）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一隻20歲失明貓被人發現出現在結冰池塘上，由於池面冰層不穩定，小貓受困在一塊浮冰上，隨時都有可能掉進池中。動物官員接獲報案後立即出動，抵達時發現小貓已經落水，只剩一顆頭露在外面，情況十分危急。

韋斯特福德動物管制中心(Westford Animal Control)表示，他們16日早上接到報案，一名當地居民表示，看到一隻貓咪漂浮在納布納塞特池塘(Nabnasset Pond)一塊浮冰上，而且聽到底下冰層正在碎開的聲音，希望救援人員能夠盡速幫忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動物管制中心人員抵達時，發現貓咪已經掉入結冰池塘中，幸好2名好心民眾奈特(Nate Puza)與克里斯(Kris S.)目睹情況後，立即跳到一個划艇上前去救貓。由於池塘已經結冰，他們必須用鏟子一邊破壞冰層，才能順利抵達貓咪身邊。

不小心落水的貓咪名叫Tiki，是一隻年齡為20歲的失明貓，當奈特與克里斯把牠從水中救出時全身凍僵，已經陷入休克狀態，趕緊把牠包裹在毯子中保暖，若是再晚一點很有可能性命不保。

在Tiki接受獸醫治療期間，動物管理官員也幫忙在網路上尋找貓咪主人，當天稍晚有民眾主動與他們聯繫，表示是Tiki的主人，Tiki約在15日晚間從家中失蹤。動物官員懷疑，貓咪可能離家後遭野生動物追趕，才會不小心闖入結冰池塘，受困在那裡長達一整晚，目前已安全回到家中。

關鍵字： 貓咪池塘結冰失明寵物麻州Westford Animal Control北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人帶「79kg大丹犬一起擠客艙」空姐反應曝光　兩派網友吵翻

超細門縫也能鑽！　女目睹「赤腹伊澳蛇瞬間變扁」驚人畫面曝

不是AI照！男家中地板出現「大眼黑色毛怪」　本尊真實身分曝光

領錢發現「存款突暴增3億多元」　中學生莫名變億萬富翁嚇壞

性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

廁所髒水狂流！美航「機艙大淹水」　乘客慌：在高空也會溺水？

彩券只剩幾周就過期！男最後一刻檢查冰箱　差點錯過300萬大獎

兒子打電動被唸「可是弟弟不起來...」　媽見背後8KG沙包笑翻

橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

柯基「彈跳下樓」解鎖新姿勢　咚咚咚跳台階還變「烤火基」

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才訂製貓咪造型醜抱枕　牠炸毛開飛機耳：NoWay

狗狗在家裡消失

白柴撒嬌狂嚶嚶下秒猝不及防「清痰」　網笑：這聲音年紀應該不小

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

出門球鞋不見怒調監視器　驚見鄰居歐告犯案大傻眼

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

天冷不能出去玩！貴賓眼眶含淚超沮喪　媽怎麼哄都沒用

企鵝家族搖屁屁散步！　旭山動物園迎雪季幫國王企鵝增加運動量

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光　最愛吃甲殼類動物

「黑衣服沾到主子毛」怎麼辦？貓奴搞笑留言：帶一身毛出門更驕傲

毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充

小狗被車輾癱瘓倒路邊　好心情侶「自製輪椅」幫牠站起來

一夜失蹤！「盲眼老貓」竟受困冰湖快失溫　幸運被救出與主人團圓

「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

FEniX陳峻廷拍BL劇有激烈床戲！　「雙手遭壓制」被攻超過一分鐘

婦幼隊女警官涉公車私用、浮報加班費　台南市警局啟動調查

老公和小三愛愛一半「突心肌梗塞」送醫！　病房外撞見正妻...兩人竟是閨蜜

直擊／早上才消風！英熙娃娃高雄港復活　民眾搶拍邊喊：好恐怖

河漂「2腐臭麻袋」疑塞滿屍塊！泰警急打撈　證實烏龍一場

高奢珠寶融入生活！Van Cleef ＆ Arpels花園香氛蠟燭點亮精緻日常

快訊／全聯倉儲大火「無內部員工」　業者：協助營建商配合調查

行政院推親海政策　桃園副市長蘇俊賓籲正視海洋廢源頭管理

美術館、內惟「泥黃色」淹水慘況有解！　高市府補破口重建

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

寵物動物熱門新聞

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

起床見1人1狗成「聖杯」躺地熟睡

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

師傅進門貓失蹤！浴缸找到虎皮蛋糕

貓咪尾巴拍拍哄睡　爸爸眼皮狂抽

比熊被貓親手帶大　變「狗狗貓」

「黑衣服沾到主子毛」怎麼辦？貓奴：更驕傲

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

讀者迴響

熱門新聞

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

起床見1人1狗成「聖杯」躺地熟睡

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

師傅進門貓失蹤！浴缸找到虎皮蛋糕

貓咪尾巴拍拍哄睡　爸爸眼皮狂抽

比熊被貓親手帶大　變「狗狗貓」

「黑衣服沾到主子毛」怎麼辦？貓奴：更驕傲

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

汪星人被車碾　她自製輪椅拯救

熱門寵物影片

更多
橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面