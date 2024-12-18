主人帶「79kg大丹犬一起擠客艙」空姐反應曝光　兩派網友吵翻

▲體型巨大的大丹犬出現在機艙。（圖／翻攝自Instagram／clearpath_coach）

記者李振慧／綜合報導

國外一名乘客登機時拍到，一隻體型巨大的大丹犬竟然出現在機艙中，和其他乘客一起坐在狹窄座位上。大丹犬體重通常為63公斤至79公斤，驚人體型讓牠上機時立即吸引所有人目光，就連空姐也被嚇了一大跳，在網路上引發討論。

一名男乘客近來在Instagram上分享，大丹犬一同搭機的畫面在網路上爆紅。影片中可看到，空姐站在登機門前迎賓時，眼前突然出現一隻大丹犬，驚人體型把她嚇了一跳，而且狗狗經過時還不小心踩到她一腳，表情看起來有點痛苦。

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狗狗除了不小心踩到空姐，還可發現牠所搭乘的客機空間十分狹小，每排只有2個座位，看起來不太適合大丹犬體型，讓拍攝影片的男子忍不住在網路上詢問，「我們在情感支持動物方面是不是做得太過分了」。

影片曝光後獲得400多萬點閱，網友們對於大丹犬是否適合進入客艙有不同看法，有的人贊同拍片者，「只為了一個人的情感獲得支持，讓其他人的情緒受到困擾」、「小型犬比較適合，大型犬應該要待在貨艙」。不過也有很多網友反駁，「我不介意讓大丹犬坐我旁邊」、「牠是可愛的大寶貝」、「我寧願旁邊坐狗也不要坐人」。

有鑑於許多主人濫用攜帶情感支持動物搭機政策，將孔雀、蛇、豬，甚至迷你馬等動物都帶入機艙，讓美國交通部近來修改規定，改為只有受過訓練的服務犬才可搭機。