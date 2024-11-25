虎斑貓看中華隊「超專心」　掛電視櫃邊緣緊盯螢幕：贏了嗎？　

▲虎斑貓掛在電視櫃邊緣，緊盯螢幕關注棒球金牌戰。（圖／飼主葉小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

中華隊與日本在世界12強棒球金牌戰交手，許多台灣人都在家中收看轉播，飼主葉小姐家的小貓「斑斑」似乎也對棒球充滿興趣，整隻掛在電視櫃上緊盯螢幕。這個有趣的瞬間都被葉小姐拍下並分享至臉書社團，意外吸引廣大網友的迴響。

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▲斑斑：昨天是金牌戰耶，你看了嗎？（圖／飼主葉小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

葉小姐臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享照片，斑斑的兩隻手緊緊勾住電視櫃邊緣，後腳分別踩著抽屜的突出部份，雙眼專注的直視電視轉播裡的打者與投手，時時刻刻擔心中華隊的賽況，而葉小姐也幽默替愛貓配文「中華隊加油！」。葉小姐也說，斑斑似乎真的對棒球充滿興趣，之後還爬上櫃子「探頭看選手們投球跟打擊」。

▲斑斑掛在電視櫃上，之後還爬上去盯著球。（圖／飼主葉小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

斑斑是隻2個月半大的小貓，才剛由葉小姐領養兩個禮拜左右，因此她也呼籲讀者「以領養代替購買」。隨後這張貓咪「專心看球」的照片也引起許多球迷討論，「看得好認真緊張」、「這貓咪要給金牌了」、「犒賞肉肉，給毛毛啦啦隊」，也有貓奴也曬出自家主子陪看球賽的照片「戴著頭套也要看」、「我家的貓是看到睡著…」。

▲正在貓窩裡呼呼大睡的斑斑。（圖／飼主葉小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）